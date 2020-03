En el amor, ¡escapa del reino de Narciso!

Conocemos todos la historia de Narciso narrada por autores griegos y latinos. La leyenda cuenta que, mientras se inclina para beber de un lago, se contempla y

Ovidio describe de manera magistral el proceso del enamoramiento de sí mismo que vive Narciso:

Se desea a sí mismo sin saberlo, elogiando se elogia,

cortejando se corteja, y a la vez que enciende, arde.

¡Cuántas veces dio vanos besos a la fuente engañadora!

¡Cuántas veces sumergió sus brazos para agarrar el cuello

que veía en medio de las aguas y no consiguió cogerse en ellas!

No sabe qué es lo que ve, pero lo que ve le quema,

y la misma ilusión que engaña sus ojos, los excita. Crédulo,

¿para qué intentas en vano atrapar fugitivas imágenes?

Lo que buscas, no existe; lo que amas, apártate y lo perderás.

Esa sombra que estás viendo es el reflejo de tu imagen.

Metamorfosis, III, 425-434