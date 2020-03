Viernes Santo, adopta un cristiano de Oriente Medio

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Lainvitó a “adoptar”, aunque no se sepa su nombre, a un cristiano de Oriente Medio, y a rezar por él durante todo el año 2020.Este dicasterio vaticano organiza la colecta anual de Viernes Santo que se realizará en todas las parroquias y cuyos fondos están destinados también al cuidado de los Santuarios en Tierra Santa.

El llamamiento para la Colecta de los cristianos en la Tierra Santa, es una iniciativa que contribuye a sostener a sus iglesias y vida comunitaria, desde parroquias, seminarios, escuelas, formación y asistencia a refugiados, etc.

El Oriente Medio sigue viviendo en la inestabilidad y la tensión. Los que no tienen comida, los que no tienen atención médica, los que no tienen escuela, los huérfanos, los heridos y las viudas elevan sus voces.

La Congregación para las Iglesias Orientales presta atención a las necesidades de estas personas y lleva a cabo las obras de reestructuración a través de las diócesis orientales y latinas del lugar y también solicitando la colaboración de los organismos católicos en varios países.

“La Iglesia sigue trabajando por la salvaguardia de la presencia cristiana y por dar voz a quien no la tiene”, afirma el cardenal Leonardo Sandri en un carta para pedir la adhesión de los católicos del mundo.

El objetivo es garantizar los medios necesarios para una vida digna a los que regresan a Irak y a Siria y a los refugiados en países vecinos como el Líbano y Jordania. Esto requiere la colaboración de todas las personas de buena voluntad.

Además, se fomenta la actividad cultural, espiritual y psicológica que de alguna manera acerca a las personas, a pesar de las diferencias religiosas y étnicas.

Se trata de un grito desgarrador que proviene de aquellos que en estos años “se han visto robar la esperanza”, como dijo el papa Francisco durante la audiencia concedida a los participantes de la Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali (ROACO) en junio de 2019.

Un grito que debe llegar a nuestros oídos para abrir nuestros corazones y ser solidarios con ellos, manifestando “el rostro de la Iglesia y contribuyendo a darle vida, en particular alimentando la esperanza para las generaciones jóvenes”.

¿Por qué la Colecta?

La “Colecta para Tierra Santa” nace de la voluntad de los Papas de mantener fuerte el vínculo entre todos los cristianos del mundo y los Santos Lugares. Tradicionalmente efectuada el Viernes Santo, es la principal fuente de sustento de la vida que se desarrolla alrededor de los Santos Lugares, informó el Vaticano.

También es el instrumento que la Iglesia se ha dado para estar al lado de las comunidades eclesiales de Oriente Medio. En tiempos más recientes, el Papa Pablo VI, a través de la Exhortación Apostólica “Nobis in Animo” (25 de marzo de 1974), dio un impulso decisivo a favor de la Tierra Santa.

Cuidado de los Santuarios

El cardenal Sandri recordó que el “cuidado de los Santuarios, que resultaría imposible sin la Colecta “pro Terra Sancta”, es de fundamental importancia, tanto porque estos son el lugar material que conserva la memoria de la divina revelación, del misterio de la encarnación y de nuestra redención, como también porque en esos lugares la comunidad cristiana local encuentra los fundamentos de su propia identidad”.

“En torno a los santuarios y gracias a su presencia, encuentran un trabajo digno muchos de los fieles cristianos dedicados a acoger a los millones de peregrinos que en estos últimos años llegan, cada vez más numerosos, para visitar los Santos Lugares”, se lee en la carta del prefecto a todas las diócesis, para invitar a los fieles a sostener la Colecta.

Tierra Santa

La Colecta asimismo sostiene la labor de La Custodia Franciscana que tiene la misión de proteger los Santos Lugares, las piedras de la memoria, y fomentar la presencia cristiana, las piedras vivas de la Tierra Santa, a través de actividades de solidaridad, como el mantenimiento de las estructuras pastorales, educativas, asistenciales, sanitarias y sociales.

Los territorios que se benefician en diferentes formas de la ayuda procedente de la Colecta son los siguientes: Jerusalén, Palestina, Israel, Jordania, Chipre, Siria, Líbano, Egipto, Etiopía, Eritrea, Turquía, Irán e Irak.

Por regla general, la Custodia de Tierra Santa recibe el 65% de la Colecta, mientras que el 35% restante va a la Congregación para las Iglesias Orientales, que lo utiliza para la formación de los seminaristas, el sustento del clero, la actividad escolástica, la formación cultural y las subvenciones a las diversas circunscripciones eclesiásticas de Oriente Medio.

Dinero usado en obras

En 2019, la Congregación recibió y distribuyó: US$ 8.279.209,64. Los recursos fueron utilizados en formación académica, espiritual y humana de los seminaristas y sacerdotes de las Iglesias bajo la jurisdicción de la Congregación para las Iglesias Orientales.

Asimismo el dinero sirvió para realizar subvenciones para actividades escolares. Teniendo en cuenta las circunstancias particulares en las que se encuentran los estudiantes cristianos y la llegada de miles de niños en edad escolar de Siria e Irak a Tierra Santa, la Congregación para las Iglesias Orientales ha decidido aumentar la suma de las subvenciones para el año académico en curso.

“A usted, a los sacerdotes, a los consagrados y a los fieles, que se esfuerzan por el buen resultado de la Colecta, con fidelidad a una obra que la Iglesia pide cumplir a todos sus hijos según las modalidades conocidas, tengo la alegría de transmitirles el vivo reconocimiento del Santo Padre Francisco. Y mientras invoco copiosas bendiciones divinas para esa Diócesis, les saludo fraternalmente en el Señor Jesús”, Suyo devotíssimo Leonardo Card. Sandri. Prefecto.