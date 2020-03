¡Matan a mi hermano musulmán! ¿Puedo callarme?

“Linchado, golpeado y quemado vivo”. Así titula The Guardian un reciente informe que hace referencia a unos de los peores brotes de violencia en la India a manos de los hindúes contra las minorías religiosas, siendo los musulmanes los más afectados.

“¿Por qué me atacas? ¿Qué mal he hecho? Pero no escucharon mis palabras y siguieron golpeándome por todos lados”, expresó Zubir, un hombre musulmán de 37 años brutalmente golpeado en medio de consignas hindúes nacionalistas.

El ataque a Zubir, prosigue The Guardian, sucedió a plena luz del día en las calles de Delhi y a manos de una multitud de jóvenes hindúes.

Este relato impactante forma parte de los recientes violentos disturbios contra musulmanes en la India durante cuatro días y que ya han dejado más de 40 muertos y centenares de heridos.

Incendios en mezquitas, hombres linchados y hasta quemados vivos forman parte de las postales más crueles de una persecución histórica (los hindúes en la India representan un 80% y los musulmanes 14%) que se ha visto exacerbada bajo el liderazgo del primer ministro Narenda Modi y el gradual relegamiento de los musulmanes como ciudadanos de segunda categoría.

Aquí más pistas para entender mejor este conflicto:

Mi hermano musulmán

Mientras esto acontece, desde la Iglesia en la India se insta a los cristianos a unirse a los musulmanes y ofrecer refugio a los afectados por la violencia, reproduce un artículo La Croix Internacional.

“Los cristianos no pueden permanecer en silencio como testigos cuando atacan a sus hermanos musulmanes. Nuestra función es defender la justicia”, dijo la hermana Anastasia Gill, miembro cristiana de la Comisión de Minorías de Delhi (DMC), quien visitó el Hospital Guru Teg Bahadur, reproduce La Corix.

Esta hermana –prosigue el medio- instó a las instituciones cristianas a monitorear la situación en sus áreas y unirse a los musulmanes para lograr ponerle fin a la violencia.

Al mismo tiempo, esta monja exhortó a los cristianos a brindar asistencia médica y refugio a los hermanos musulmanes afectados.