¿Coronavirus en los alimentos?

Ante la propagación a nivel mundial del coronavirus (Covid19), el virus respiratorio que se identificó por primera vez en Wuhan, China, crece el miedo y también la desinformación en las redes sociales.

Se propagan soluciones milagrosas para evitar contagiarse con el virus que pasan por el consumo de algunos alimentos y el seguimiento de ciertas dietas. La desinformación es precisamente uno de los virus de nuestra época por lo que en Aleteia queremos ayudarle a no contagiarse, a distinguir la información de confianza de las noticias falsas sobre alimentación.

Veamos qué es lo que debemos saber realmente para prevenir este virus y algunas noticias falsas.

Las Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado algunas recomendaciones estándar para evitar la propagación del Coronavirus:

Aleteia

En cuanto a seguridad alimentaria, se destaca que se debe evitar el consumo crudo o poco cocinados de productos de origen animal. Además, se debe tener en cuenta:

Incluso en las áreas/países donde se hayan conocido casos, los productos cárnicos pueden consumirse de forma segura si se cocinan y se manipulan correctamente durante su preparación.

Animales enfermos o especies que hayan muerto a causa de alguna enfermedad no deben comerse bajo ninguna circunstancia.

Usar distintas tablas de cortar y cuchillos al manipular carnes crudas y alimentos cocinados . “La carne, la leche o lo órganos de origen animal crudos deberán manipularse con cuidado para evitar la contaminación cruzada con alimentos no cocinados”

Lavarse las manos antes, mientras y después de haber manipulado alimentos.

Ningún alimento previene el Coronavirus

Hasta el momento no hay ninguna información de las organizaciones sanitarias que recomienden un alimento en concreto, ni el jengibre, ni los cítricos, ni los huevos, para prevenir o combatir el virus.

Por lo tanto, debemos tener cuidado con los datos que manejamos y compartimos en las redes sociales, ya que se trasmite mucha información falsa sobre alimentos y dietas que curan o previenen la aparición del Coronavirus.

Algunos ejemplos:

“La dieta alcalina cura el coronavirus” . Se propone aumentar la ingesta de alimentos alcalinos (frutas frescas, verduras y granos enteros) y reducir la de productos ácidos (carne roja, lácteos, azúcar y los granos refinados) de manera de convertir nuestro cuerpo en un “entorno alcalino” que supuestamente nos ayudará a curar enfermedades.

Esto no es cierto, no hay evidencias de que la alimentación pueda interferir en la regulación del pH de la sangre y, por tanto, las dietas alcalinas no tienen base científica de que se pueda interferir en la alcalinidad o acidez de la sangre a través de la alimentación.

“El consumo de vitamina C y alimentos como el jugo de naranja y acerola, el té de hinojo y el hígado previene el nuevo coronavirus” Es falso, los médicos del Hospital das Clínicas y del Hospital São Domingos desmintieron esta recomendación, y dijeron que no hay base científica de que estos alimentos actúen contra el coronavirus.

La OMS también brinda unos consejos sobre alimentación a los viajeros y también a los que estén recluidos por el virus:

El primero, si te encuentras en una situación de reclusión por el virus (por ejemplo, permaneces encerrado en casa), debes mantener un estilo de vida saludable. Esto incluye seguir una dieta apropiada, dormir, hacer ejercicio y mantener el contacto con tus seres queridos a través del e-mail u otras plataformas online.

El segundo consejo es no abusar del alcohol, del tabaco o de otras drogas para gestionar tus emociones. Si te sientes abrumado habla con un especialista en salud. Sigue un plan sobre donde ir o a quien acudir si necesitas ayuda física o mental.

Para los viajeros:

Que coman solamente alimentos bien cocinados.

Evitar escupir en público

Evitar el contacto cercano y viajar con animales enfermos

Ante cualquier duda se puede visitar la página de la OMS, o del organismo de sanidad del país, para obtener información confiable.