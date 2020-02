Helados de leche materna para calmar el dolor de encías de tu bebé

Según los odontólogos, en la mayoría de los bebés, los dientes temporales de leche empiezan a erupcionar alrededor de los 6 meses de edad. Por supuesto, depende de cada niño. Hay casos en los que el primer diente aparece de forma más precoz a los 4 meses de vida y otros en los que se retrasa incluso hasta cerca del primer año.

Pero, por lo general, con la salida de los primeros dientes el bebé sufre dolor e inflamación de las encías. Por eso muchos lloran y están más irritados de lo normal. También pueden presentar otros síntomas como:

salivación excesiva

babeo constante

se lleva las manos a la boca continuamente

disminución del apetito.

Los padres nos preocupamos cuando vemos que nuestro pequeño se siente molesto, dolorido y muchas veces no sabemos cómo podemos ayudarles.

Lo importante es saber que hay varias formas de calmar el dolor y la molestia de la encía del bebé.

Una idea poco común e ingeniosa es prepararle un helado de leche materna. Se le ocurrió a una madre estadounidense, Tasia Blackwell, que decidió publicar en su cuenta de Facebook un video mostrando que le daba a su bebé helados de leche materna que ella misma le preparaba para calmarle la molestia que le provocada la aparición de sus primeros dientes.

Pronto esta idea se hizo viral, no solo por su sencillez y creatividad sino porque, además de aliviar la molestia de la inflamación de la encía, le ofrece al bebé un alimento de alto valor nutricional, la leche materna, el más recomendable en esta edad.

¿Cómo se hace el helado de leche materna?

Es simple, solo necesitas extraerte un poco de leche ya sea de forma manual, o con un sacaleches, colocarla en un molde de helado o cubitera de hielo si no tienes, con un palito cuando este endureciendo, luego se deja en el freezer (o congelador) un par de horas hasta que adquiera consistencia de helado.

Es muy importante cuidar la higiene de los moldes o de la cubitera y recordar que no se puede volver a congelar ese helado ( del mismo modo que sucede si estamos congelando la leche materna. Una vez descongelada, no se puede volver a congelar y hay que descartarla si el bebé no quiere más).

Si no amamantas a tu bebé también puedes preparar el helado con su leche de fórmula. Como ya sabes, la leche artificial no proporciona los mismos beneficios a nivel nutricional pero con ella puedes alimentar a tu hijo y, si le preparas un helado, le proporcionarás al mismo tiempo un alivio a sus encías durante esta dolorosa etapa de la dentición.

¿Qué otros beneficios le brindan al bebé la leche materna?

La leche materna es el alimento más adecuado y natural para el bebé durante los primeros meses de vida y se adapta en cada momento a sus necesidades. Le proporciona los nutrientes que necesita para su adecuado crecimiento y desarrollo de acuerdo a su función digestiva.

Tranquilidad, mejora del sueño

La succión genera liberación de oxitocina materna que es excretada por la leche lo que induce en el lactante a distintos cambios fisiológicos como la calma, tranquilidad, placer, mejora del sueño y menor respuesta al estrés.

Óptimo desarrollo cerebral

Favorece la liberación de la hormona de crecimiento y un óptimo desarrollo cerebral, fisiológico e inmunológico.

Protección a enfermedades

Lo protege enfrente del gran número de enfermedades: diarrea, infecciones respiratorias (como ser catarros, bronquitis, neumonía, otitis). La leche materna recubre el intestino del bebé protegiéndolo frente a diversos patógenos.

Previene enfermedades en la edad adulta

Como la diabetes, hipercolesterolemia, coronariopatías, cáncer.

Menos riesgos

Disminuye el riesgo de muerte súbita, sobrepeso y obesidad, también de la enfermedad celíaca (intolerancia al gluten), efectos nocivos de los contaminantes ambientales, maltrato infantil.

Cómoda y práctica

Siempre lista en cualquier momento, la leche materna está siempre preparada y a la temperatura adecuada y presenta en todo momento perfectas condiciones higiénicas.

Tanaphong Toochinda/Unsplash | CC0

Otras formas recomendadas por odontólogos para calmar el dolor

Mordedores, estos ejercen una presión sobre las encías cuando los muerden y eso les alivia, mejor aún si están bien fríos.

Masajes, realizarle unos suaves masajes con la punta del dedo envuelta en una gasa estéril puede contribuir a aliviar la molestia.