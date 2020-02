La canción que alivió el dolor de Jim Caviezel durante la ardua filmación de “La Pasión”

En 2018, Jim Caviezel fue el orador invitado en una ceremonia de la Universidad Liberty, en Virginia, Estados Unidos, donde habló ante miles de estudiantes sobre su fe y su profesión.

Aunque su presencia se debía oficialmente a la promoción de su película Pablo, el Apóstol de Cristo, su discurso tocó, como era natural, su interpretación de Jesús en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, una experiencia que influyó para siempre en la fe católica del actor.

Caviezel recordó la atroz experiencia en que se convirtió su papel de Jesús, ya que sufrió varias lesiones durante el proceso de rodaje. Entre las lesiones estuvieron un hombro dislocado tras ceder ante el peso de la cruz, un horrible episodio de hipotermia que desembocó en que el aclamado actor necesitara una cirugía a corazón abierto, e incluso recibió el impacto de un rayo.

El actor señaló que algunas de las escenas más arduas de grabar fueron las que estuvo subido en la cruz. La fuerza del viento agitaba su lesión en el hombro y Caviezel sobrellevó aquellos momentos con gran sufrimiento.

Fue entonces cuando un hombre llamado Ken le puso unos auriculares a Caviezel para darle el placer de escuchar “Above All”, de Michael W. Smith. En palabras de Caviezel:

“La escuchaba una y otra vez y otra. Mi corazón empezó a arder. Me refiero a que ardía en su interior. Empezaba a derramar lágrimas y en ese punto todo el día había desaparecido en 10 minutos. Me ponía en un lugar que me sacaba de mi dolor. Me sacaba de sentir pena de mí mismo y me llevaba al paraíso”, afirmó Caviezel, tras lo cual añadió que la canción le hizo percatarse de que “incluso con todo este sufrimiento, el mal no tiene ningún poder sobre nosotros”.