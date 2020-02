Bolivia: Perderlo todo en un alud, una tragedia en pleno carnaval

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El Carnaval de Oruro se ha logrado posicionar en los últimos años como uno de los más famosos de América Latina, junto al de Brasil, entre otros, precisamente por su colorido y majestuosidad. Además, por otra particularidad, su vínculo con la Virgen del Socavón, patrona de la festividad y de la región.

Sin embargo, en esta edición 2020, este reconocido Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad ha cedido protagonismo a la algarabía durante este fin de semana para darle paso también a las oraciones tanto por los damnificados por los desastres naturales en sitios como Tiquipaya, además de tener presente a las víctimas de la violencia.

Perderlo todo en un alud

En los últimos días, efectivamente, varias zonas de Bolivia se han visto sacudidas por desplazamientos de tierra a raíz de fuertes lluvias e inundaciones.

“No tengo nada, me he salido así con el coche de mi bebé, no he podido sacar nada, todo se ha quedado ahí”, expresaba a medios locales–reproduce La Razón– una mujer en medio del llanto y afectada por el lodazal presente en Tiquipaya (Cochabamba), sitio declarado en desastre.

La situación generó la rápida movilización de parte de las autoridades y motivó a desarrollar puntos de acopio para la recepción de ayuda. Las imágenes difundidas han sido impactantes y entre otras cosas, casas enterradas, barro y desorden con decenas de familias damnificadas han generado fuerte sacudón a nivel nacional.

Por otra parte, en la zona de Kella Kella (sur de La Paz), en las últimas horas trascendió –informa El Deber– que un movimiento de tierras generó también el colapso de viviendas y dejó a muchas personas afectadas, generando acciones como la evacuación.

Esta tarde se ha procedido a evacuar 16 viviendas en un sector de muy Alto riesgo en Ovejuyo en conflicto limítrofe c Palca y no aprobadas en La Paz. A pesar de ello, estamos prestando toda a atención necesaria a los damnificados. pic.twitter.com/y5P3C8Aaw8 — Luis Revilla Herrero (@LuisRevillaH) February 23, 2020

Es por todo esto que en momentos en que varios países de América Latina –y otros continentes- viven a otro ritmo, al son del carnaval, es bueno poner la mirada también en todas estas personas que atraviesan por horas amargas y difíciles. Elevemos una oración por todos ellos.