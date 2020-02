Los casos de Ingrid y Fátima desatan la protesta masiva de las mujeres mexicanas

Los muy recientes crímenes en contra de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima han encendido la protesta por parte de las mujeres de todos los estratos sociales de México.

Si el próximo ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, las plazas y las calles de todo el país se pintarán de morado en señal de protesta por los asesinatos, el día nueve de marzo, lunes, se ha convocado a un inédito paro nacional de mujeres.

Hay que recordar que de los 125 millones de seres humanos que habitan México, 52 por ciento –la mayoría—son mujeres, lo que representa una fuerza colosal, que en esta ocasión ha decidido tomar las calles del país.

Un día sin ellas

Bajo el lema “El nueve nadie se mueve”, la iniciativa #UnDíaSinMujeres también compartida con el hashtag #UnDíaSinNosotras, plantea las dos siguientes preguntas: “¿Qué sería de este país sin las mujeres? ¿Qué pasaría si tuviéramos un día sin mujeres?”.

Y para explorar las respuestas se han pedido a todas las mujeres del país que el nueve de marzo “no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no vayas a la universidad, no cargues gasolina ni gas, no compres, nada no vendas nada”.

Ingrid Escamilla fue asesinada por su pareja sentimental. Las imágenes de su cuerpo abusado, maltratado, desollado, circularon por medios impresos y digitales de todo el país.

Cuando los mexicanos pensaron que nada podría ser más indignante y denigrante, desaparece Fátima, una niña de 7 años, quien fue encontrada muerta y su cuerpo dentro de una bolsa. El pretexto de su secuestros y muerte es que Mario “N”, esposo de Giovanna “N”, quería “una novia nueva, que le durara más tiempo”.

Diez mujeres asesinadas al día

Con ser los casos más brutales, lo cierto es que marcan una terrible tendencia: en México, la vida de las mujeres pende de un hilo, está a expensas de la violencia machista y de la tremenda impunidad que, de ordinario, gozan los agresores, ante una sociedad aún marcadamente machista.

Un dato: en México, cada día, en promedio diez mujeres son asesinadas. Otro igualmente aterrador: en promedio, cada día “desaparecen” cuatro pequeñitas.

Si bien es cierto que la violencia contra las mujeres y niñas ha sido calificada como una pandemia global por la ONU y por el Banco Mundial (en promedio, 35 de cada 100 mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas), el llamado “feminicidio” (el asesinato de una mujer por un varón, por el mero hecho de ser mujer) es lo que los especialistas llaman “una vergonzosa contribución de México al mundo”

Contra la impunidad

“A partir de la década de los noventas, las altas cifras de desapariciones y muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez –fenómeno conocido como ‘Las muertas de Juárez’–, convirtieron a México en un referente internacional en el tema de feminicidio”, escribió Isabel Orizaga en la revista web “Animal Político”.

Esto llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a establecer una serie de obligaciones estatales en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Por desgracia, lejos de erradicarse, los asesinatos en contra de mujeres en México han crecido y desbordado ya cualquier intento de prevención que no sea la de la sociedad femenina organizada para la protesta. Y es que en el México actual son más de noventa homicidios cada 24 horas.

Mientras que al menos ocho de cada delitos no reciben una sentencia condenatoria, permaneciendo los agresores en libertad… para seguir acechando por las calles, las plazas y los rincones de todo el país a un mujer indefensa. Por eso, el nueve de marzo México se quedará por un día sin mujeres en la vida pública.