¿Qué puedes hacer tú por el español?

La Fundación para el Español Urgente (Fundéu) pone al alcance del gran público una serie de recursos que podrían cambiar o, cuando menos detener el deterioro que la era digital está imponiendo a la segunda lengua más hablada de todo el mundo, solamente detrás del chino.

Uno de los ámbitos donde el español está sufriendo mayor cantidad de problemas es, sin duda, el universo en expansión de las redes sociales.

La atomización de la lengua, la pulsión por publicar lo primero que se nos viene a la cabeza y la inmediatez de las redes han dado al traste con siglos de maduración de una lengua que tiene en don Miguel de Cervantes y Saavedra su mejor ejemplo de riqueza y amplitud.

Fiel a su cometido, Fundéu ha propuesto al menos cinco consejos para quienes quieran usarlos en sus publicaciones en rede sociales, mejorando con ello la comunicación y fomentando la convivencia entre los usuarios de las propias redes. (Puedes consultarlos en esta galería o en la página 2)

El lingüista francés Émile Benveniste solía decir que “el lenguaje sirve para vivir”. Y el profesor universitario –también francés—Henri Meschonnic agregaba a esto: “si no se piensa el lenguaje, no se piensa, ni se sabe que no se piensa”. Dos breves dardos al corazón de las redes, y de sus hispanohablantes usuarios.

Comprobar que el mensaje sea claro

En muchas ocasiones escribimos con errores ortográficos que dificultan la lectura y la comprensión del texto. También hay que evitar errores de concordancia y dobles interpretaciones. Como en cualquier mensaje, en las redes hay que procurar que la idea principal se entienda.

Usar los términos correctos

Cuando se utilizan términos que no conocemos o cuyo significado es diferente al que queremos darle, podemos arrepentirnos más tarde. Muchos extranjerismos (especialmente los anglicismos) tienen una alternativa en el español actual que podemos y debemos conocer.

Revisar los signos de puntuación

En muchos ámbitos se considera que los signos de puntuación son irrelevantes. Una coma mal puesta puede dar al traste con lo que se publica. En español, por cierto, se abren y se cierran tanto los signos de admiración como de interrogación.

Acentuar la etiquetas (hashtag)

Usar los acentos en redes no supone ningún problema. Si se usan los acentos en su lugar adecuado se está promoviendo la buena ortografía (y, de paso, el respeto al posible receptor de nuestros mensajes).

Revisar

¿Cuántos malos entendidos surgen por nuestra pereza para revisar lo que hemos escrito? ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de nuestra propia incapacidad de volver uno o dos (o tres) veces sobre el texto que queremos publicar? Antes de enviar, corregir las erratas.