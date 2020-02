Los 3 mejores ejercicios para mujeres a partir de los 40

A raíz de molestias que tengo últimamente en los músculos isquiotibiales y en los hombros, mi entrenador me comentó que podría ser el momento de modificar mis entrenamientos pues “ya no tengo 20 años”. Tal vez no le hubiera hecho caso si no hubiera sido por la intensidad del dolor durante 10 días seguidos.

Pero me vi superada y, cuando le dije a mi papá, que iba a modificar mis entrenamientos, su primera pregunta no fue una sorpresa: “¿Entonces no más pesas?” “De ninguna manera”, le respondí. “Las pesas son más importantes que nunca. Ahora el ejercicio ha de ser de menor impacto: menos saltos y, quizás, un ritmo más lento”.

Mi padre se echó a reír y sacudió la cabeza porque lo que contaba le resultaba extraño y novedoso. Más sorprendido se quedó cuando le expliqué los 3 mejores ejercicios para mujeres mayores de 40 años.

1 Levantamiento de pesas

El entrenamiento de resistencia es crucial para que las mujeres después de los 40 años mantengamos saludables dos partes vitales de nuestro cuerpo: nuestros huesos y nuestro metabolismo.

La osteoporosis es una pérdida de densidad ósea que a menudo conduce a un mayor riesgo de fracturas óseas, y su incidencia aumenta considerablemente en las mujeres a medida que envejecemos. Aunque hay muchos factores que contribuyen, uno es una reducción en la resistencia muscular y esquelética diaria; básicamente, levantamos cosas con menos frecuencia y tendemos a evitar levantar cosas pesadas.

La resistencia que nuestros músculos aplican a nuestros huesos al tensarlos para levantar objetos pesados construye y mantiene la densidad ósea, por lo que levantar pesas es esencial para evitar la osteoporosis.

El entrenamiento funcional con pesas, a base de movimientos que realizamos a diario, reduce las lesiones en las actividades cotidianas. Además, levantar pesas ayuda a desarrollar y mantener la masa muscular, que es lo que impulsa nuestro metabolismo.

2 Remo

El remo pone todas las articulaciones en movimiento, lo que evitará su atrofia por inactividad.

El remo también ejercita los músculos que forman la parte posterior del cuerpo, músculos que suelen estar inactivos y subdesarrollados en nuestras vidas modernas y sedentarias. Puede llevarte un tiempo acostumbrarte al ritmo de la máquina de remo, pero no te rindas, pronto estarás quemando calorías y construyendo músculo en un tiempo extraordinariamente corto.

3 Burpees

Lo sé, todos me odian por esto, pero es verdad. Los burpees son uno de los ejercicios más completos que puedes hacer. ¿Qué es un burpee? Estar acostado en el suelo y volver a levantarte.

No puedo contar cuántas mujeres he entrenado que no lograban levantarse, y que, cuando comenzaron a tomarse en serio su condición física, fueron capaces ahora de hacer un burpee completo .

Y para concluir os animo a practicar deporte. A medida que envejecemos es más importante cuidarse. Los 40 es un momento crucial para tomar decisiones y cambiar hábitos que favorezca un estilo de vida saludable. Las recompensas que cosecharás para tu salud y bienestar general serán incalculables.