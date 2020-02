Alertas en el cinturón para saber actuar en caso de accidente

La australiana Natalie Bell demostró hace poco hasta qué punto los hijos pueden llegar a ser la mejor fuente de inspiración para los padres.

Es madre de Shae, una niña con dificultades en la audición. Fruto de su experiencia y de su ingenio, decidió crear una funda personalizada para cubrir el cinturón de seguridad de su hija en la que se puede leer que lleva un implante coclear. De esta manera, en caso de necesidad, los servicios de emergencia estarán informados sobre sus necesidades especiales de su hija.

Se trata de una información muy relevante porque Shae no puede someterse una resonancia magnética ya que, al portar un implante coclear, el campo magnético generado durante esta prueba médica podría causarle daños cerebrales.

“Siempre me preguntaba qué sucedería si tuviéramos un accidente de tráfico con mi hija en el coche y yo fuera incapaz de hacer saber a los médicos que mi hija no puede someterse a una resonancia magnética debido a su implante coclear”, compartió la innovadora madre en su sitio web Personalized by Nat.

Sabiendo que muchos padres podrían tener la misma preocupación, Natalie decidió compartir a través de Facebook su iniciativa que se ha viralizado en muy poco tiempo. Desde entonces, Natalie Bell ha estado recibiendo peticiones de padres solicitándole fundas personalizas para sus hijos con discapacidad o necesidades especiales.

El éxito de la iniacitiva de Bell le ha llevado a vender sus fundas a través de su web (Personalized by Nat) y de Amazon.

Para niños con autismo, la funda informa de que el niño es autista y quizás ofrezca resistencia.

Para jóvenes con dextrocardia (una condición en la que el corazón se sitúa en la parte derecha del cuerpo en vez de en la izquierda), el equipo médico sabrá al instante cómo proceder en caso de necesidad de reanimación.

Otra funda alerta al personal de emergencias sobre el hecho de que un niño es sordo y podría no atender a las instrucciones.

Esta útil funda es portátil, así que puede fijarse a mochilas o cinturones del autobús escolar o de cualquier vehículo, por ejemplo.

También puede ser muy útil para adultos que tengan enfermedades particulares, como en el caso del alzhéimer.