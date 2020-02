Mev Puleo: La fotografía como denuncia social

El fotoperiodismo es una disciplina a caballo entre el periodismo y el arte. Imágenes que a veces podemos considerar obras artísticas pero que en su interior llevan un mensaje a la sociedad. A menudo, los fotoperiodistas se convierte con su lente, en los ojos del mundo. De un mundo no siempre bonito. No siempre feliz. Eso fue lo que hizo Mev Puleo cuando tras una visita al Brasil se dio cuenta de que su labor era denunciar las desigualdades sociales.

Mary Evelyn Puleo había nacido en una familia católica en 1963 en los Estados Unidos. Mev tenía una vida feliz y tranquila que cambió para siempre cuando tenía catorce años y realizó un viaje con sus padres a Brasil. En una de las excursiones, subieron el cerro de Corcovado, donde se erige imponente el Cristo Redentor. Allí arriba, Mev descubrió la dualidad del mundo, a un lado, las hermosas playas y las lujosas casas de las clases pudientes; al otro, favelas atestadas de suciedad, pobreza y miseria.

Aquello impactó profundamente a Mev: “Aquel día, imágenes de opulencia y miseria sacudieron mi mundo, una crisis de conciencia se apoderó en mí”. Mev se dio cuenta de que algo fallaba en su existencia y se preguntó: “¿Qué significa ser cristiano – un seguidor de Jesús – en un mundo de contradicciones y conflictos? Qué significaba seguir a Jesús cuando veía mundos de pobreza desde un autobús turístico cómodamente aclimatado?”

Mev Puleo regresó a casa sabiendo que su vida debía servir para convertirse en nexo de unión entre aquellos dos mundos que había descubierto tan unidos y alejados al mismo tiempo. Años después, se graduó en teología en la Universidad Católica de San Luis, en la que conoció al que se convertiría en su esposo. Además de su interés por la teología, Mev siempre había sido una apasionada de la fotografía, afición que terminó siendo su razón de vivir.

Los siguientes años de su vida, Mev viajó por distintos países de Latinoamérica con su cámara para plasmar el lado más duro de la vida. Mev quería que “la lente de mi cámara sea el ojo de mi alma”. Parte de su obra se convirtió en el que sería su único libro publicado. The struggle is one es una recopilación de entrevistas a personas humildes así como a teólogos y hombres de Iglesia acompañadas de fotografías realizadas por ella misma; un reflejo de lo que Mev se encontró en los distintos viajes que realizó a países como El Salvador, México, Brasil o Haití.

“Al final he creído – escribió al principio de su libro – que los privilegiados estamos invitados a bajar del autobús y plantar nuestros pies en el suelo junto a otros viajeros, caminando con Dios que está presente en ambos lados del camino. Todos podemos comenzar en diferentes lugares pero, como personas que buscan seguir el camino de la liberación y la justicia, llegaremos juntos mientras aprendemos a caminar con otro. Uno, en la lucha.”

En sus viajes, Mev entró en contacto con la gente del pueblo, con personas sencillas y con miembros de la Iglesia que trabajaban por un mundo mejor, e inmortalizó su vida y su obra a través de sus fotografías. Imágenes que mostraban la dureza de la vida pero también la esperanza. Buena parte de su obra, por la que fue galardonada con varios premios, permanece custodiada por la Universidad de San Luis.

Robert Ellsberg dijo que la fotografía de Mev Puleo “expresaba su profunda habilidad para conectar con los demás. Tenía un ojo contemplativo, un don para penetrar en la esencia espiritual de las cosas y especialmente de las personas, en quienes veía reflejos del rostro de Dios”.

Mev Puleo no pudo continuar con su hermosa labor durante mucho tiempo. En 1994 le fue diagnosticado un tumor maligno en el cerebro. Le pronosticaron pocos meses de vida. Lejos de hundirse, decidió vivirlos con intensidad. Terminó su libro, completó un video con sus experiencias y dio conferencias. En 1995 recibió el U.S. Catholic Award por haber fomentado la participación de las mujeres en el seno de la Iglesia Católica.

Su marido, con el que se había casado en 1992, estuvo a su lado hasta el final de sus días. Mev Puleo tenía treinta y dos años cuando falleció el 12 de enero de 1996.