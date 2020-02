La estrella

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

El All Star Game 2020 de la NBA, el famoso partido amistoso devenido en espectáculo –y que marca la mitad de la temporada regular del torneo de básquetbol-, se vivió de una manera más que especial en Chicago, Illinois.

Es que la noche estuvo marcada por un emotivo homenaje al fallecido en un accidente aéreo Kobe Bryant. Entre los puntos sobresalientes aparece el discurso Earvin Magic Jonhson, exjugador de Los Ángeles Lakers y amigo de Kobe.

“Nunca vimos un jugador como Kobe Bryant. 81 puntos en un partido, 60 en el último, cinco anillos de NBA. Pero lo que me llena de orgullo cuando pienso en Kobe es que millones de personas en Los Ángeles no tiene hogar y Kobe siempre ayudaba a hogares y comedores. Además, se destacaba su pasión de ser un gran padre y esposo”, expresó Magic, quien también recordó al otro de los homenajeados, David Stern.

De inmediato Magic pidió a los presentes tomarse de las manos y mantenerse varios segundos en silencio en memoria de “Mamba”.

Pero también se destacó la actuación de la cantante estadounidense Jennifer Hudson interpretando For All We Know (We May Meet Again), mientras de fondo aparecían imágenes de la verdadera estrella de la noche, la figura del hombre que se ganó el corazón de todos con su carisma y juego, el gran Kobe Bryant.

