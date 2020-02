En una nueva entrevista, Mark Wahlberg habla sobre la importancia de la fe

Mark Wahlberg es uno de los pocos actores que habla abiertamente de la fe católica y el papel que desempeña en su vida. El año pasado compartió su rutina inusual de oración, que incluye despertarse de madrugada e ir directamente a su habitación de oración.

Ahora, la estrella de Hollywood y padre de cuatro hijos compartió más sobre cómo reza y el lugar esencial que su fe tiene en su vida cotidiana.

En un largo podcast con Caron Butler, el ex bad boy comparte cómo hizo la transición del mundo de la música a la actuación. Dice que la concentración y la disciplina fueron las razones de su éxito. También revela que centrarse en su fe han sido fundamental para hacer de él el hombre que es hoy:

Wahlberg también compartió contenidos de algunas de sus oraciones:

“Rezo por todas las personas que tengo en mi vida y por las personas que he encontrado a lo largo del camino. Las personas que han sido positivas en mi fe y en mi vida. Las personas que conozco que están pasando tiempos difíciles en la enfermedad. Y así empiezo mi día y luego leo mi libro de oraciones”.

“Se que Dios no me bendijo con todo esto para decir: ‘olvida de dónde vienes y solo sal y disfruta de una gran vida’. Ahora hay una oportunidad y una responsabilidad de retribuir [el bien recibido] y ser un ejemplo que inspire a otras personas a decir que no importa de dónde vienes o qué obstáculos enfrentas, si realmente haces lo correcto … te sucederán cosas buenas “.