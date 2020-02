Billie Eilish, en la habitación oscura del dolor no está el diablo

Miles de escuchas en Spotify, centenares de millones de visualizaciones en Youtube y 5 Grammy recientes, gracias a los cuales se ha convertido en la artista más joven que obtiene un reconocimiento tan clamoroso.y es el ídolo indiscutido de los adolescentes de todo el mundo.

No es seductora como Ariana Grande, no es la heredera de Britney Spears, no es chic y elegante como Taylor Swift. Al contrario. Muchos adultos se asustan de su aspecto y de sus canciones, notando un tono oscuro que en los últimos videos parece tener que ver con el look propio del satanismo. ¿Tengo que preocuparme si mi hijo escucha a Billie Eilish? – se preguntan algunos.

La realidad vence a las pesadillas

La respuesta a los padres preocupados requiere una mirada que no se centre en lo que el mercado discográfico está construyendo sobre Billie Eilish (distorsionándola, en mi opinión) y que no corresponde al sentido prevalente de sus contenidos.

El tema del último álbum premiado en los Grammy es el del sueño/pesadilla, de ahí el título When we all fall asleep, where do we go? (Cuando dormimos, ¿adónde vamos?); la hipótesis no es solo interessante, es finalmente algo profundo en medio de un pop que exuda banalidades por todos sus poros. Esta Billie-ojos-de-cristal nos lleva al mismo drama que se planteaba Hamlet:

Morir, dormir no más. Con el sueño ponemos fin al dolor del corazón.

¿Basta con dormirse para acallar las heridas del alma? Esta es la verdadera propuesta de Eilish.

Pero después, lo que inmediatamente nos llega de esta cantante son videos en los que la dimensión de la pesadilla se exagera hasta el exceso (lágrimas negras que bajan de los ojos, cigarrillos apagados en la cara, decenas de jeringuillas clavadas en la espalda, citas de las escenas de El exorcista, disfraces de diablo, sangre que mana de la nariz) y títulos que – tomados por separado – sugieren nihilismo, autodestrucción, violencia: Bad Guy (mal chico) y Bury a friend (enterrar a un amigo).

Y vemos a muchedumbres inmensas cantar a voz en grito el estribillo: I wanna end me (quiero acabar conmigo). Es muy natural sacar conclusiones escépticas y etiquetarla como una adolescente que incita a la autolesión y al pesimismo depresivo. Pero intentemos desactivar el mecanismo mediático que subraya lo macabro, porque sabe que la provocación vende.

El álbum contiene una bellísima respuesta al tema del sueño, muy sorprendente. Me refiero a la canción Everything I wanted, en la que Billie habla de la relación con su hermano Finneas.

En el origen de este proyecto musical están de hecho los dos, hermano y hermano, compositores de música y textos desde muy jóvenes en su habitación. El texto nos lleva dentro de una pesadilla: ella sueña que se arroja desde el Golden Gate y nadie se da cuenta. Parece que nadie responde a su grito de ayuda.

Pero después me desperté, te vi a ti a mi lado y decías: Mientras esté aquí nadie puede hacerte daño.

Por tanto la pesadilla es el suicidio y la indiferencia, pero la realidad es una presencia de bien que permanece al lado. Donde sea que nos arroje la vorágine de nuestros pensamientos hay una alternativa que construir en el presente vivo.

¿Por qué enfatizar sólo la pesadilla en la imagen que se ofrece de esta cantante? Lo pregunto al mercado discográfico, que ha hecho desaparecer de la escena lo que los fans más sinceros de la artista más aprecian, el vínculo positivo entre hermano y hermana que cantan juntos … en medio de esa crisis que es la adolescencia.

Pero qué curioso, en la exhibición en los Grammy no se sacó en escena el horror carnavalesco que se nos muestra en los videos, sino un duo maravilloso de Billie y Finneas.