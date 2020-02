“Rompecráneos challenger”, otro reto viral que impacta a América Latina

Una llamada le cambió la vida a Patricia, la madre de Alexis. En aquel momento su esposo le comunicó que desde el colegio –ubicado en Guayaquil, Ecuador- le informaron que su hijo se había “caído”. Sin embargo, aquel suceso no era uno más, propio de adolescentes, pues al poco rato el hombre la llamó otra vez para decirle que estaba recogiendo sus documentos para llevarlo al hospital.

Y aquí comienzo el relato del calvario de esta madre, trabajadora de los medios de comunicación, publicado el 8 de febrero en Facebook:

“El momento que me dijo que Alexis se había golpeado la cabeza y luego que perdió el control de sus esfínteres y vomitó CASI ENLOQUEZCO. Empecé a gritar desesperada que lo lleve urgente al hospital, bajé y en 5 minutos ya estaba en el Roberto Gilbert (hospital). Me tocó esperar 15 minutos para que llegaran. Los más largos de mi vida, no me importó arrodillarme en la calle para pedirle a Dios que mi hijo este bien, era como una pesadilla de la que quería despertar y no podía”.

“Cuando por fin llegaron, fue aún peor. Ver y recibir a mi hijo como un pedacito de algodón inerte, con la mirada perdida, balbuceando incoherencias, que no paraba de vomitar, transparente…solo el amor a él me hizo fuerte”, continuó.

“Maldito reto”

El estar en contacto de manera diaria con la información no logró que Patricia pudiera evitar caer en las garras –así sea de manera indirecta con lo sucedido con su hijo- del reto viral del momento que se llama “Rompecráneos challenger” y que ha despertado fuerte preocupación en América Latina, así como en otros continentes.

Efectivamente, el joven Alexis, de 16 años, le hizo caso al juego propuesto por sus compañeros en aquel momento. La consigna, en este caso, era empezar a bailar, hacer saltar a la víctima y en ese momento, patearlo haciéndole perder el equilibrio.

En este video aparece otra variante del reto, “juego” que ya se expandió –con influencia de la plataforma Tik Tok (aplicación que ayuda desarrollar y compartir videos cortos- a varios países de América Latina como México, Argentina, República Domincana, Venezuela, Ecuador, además de otros continentes.

Juegos peligrosos. El niño que aparece en este video está en una unidad de Cuidado Intensivo por supuestas fisuras en su cráneo, tras el reto al que fue inducido por sus compañeros. Autoridades alertan a padres y profesores sobre el riesgo de estos juegos. pic.twitter.com/9xOTjDhM4L — Gildardo Arango (@Gildardo_Arango) February 4, 2020

Pero las consecuencias pueden ser devastadoras -poniendo en riesgo hasta la propia vida- ya que la caída y la pérdida del equilibrio puede provocar lesiones gravísimas, en este caso como le ha sucedido con Alexis.

Es por todo esto que ahora se hace inminente “viralizar” la advertencia tanto a padres como a educadores –y también a menores proclives a transformarse en víctimas- de lo que significan estos retos, además de indagar los motivos de su atracción y tratar de entender junto a los involucrados que estas imitaciones –muchas veces buscando aceptaciones de pares – pueden ser verdaderamente letales.

Pero volvamos un instante al relato de Patricia, quien continuó expresando que los días posteriores fueron de angustia hasta que Alexis finalmente despertó y se descartara una fractura del parietal derecho.

“Yo no puedo hacer más que agradecer a Dios, es más, el momento que me dijeron que ya estaba fuera de peligro sentí mi corazón de fiesta, porque todo es recuperable”, sostuvo la madre.

“Muchas personas me dicen demandá, pero no lo voy a hacer. Dios me devolvió mi hijo, el resto, todo todo todo, lo dejo en manos de él”, prosiguió Patricia, quien también informó que tanto los chicos del reto como sus familias se acercaron a pedir perdón y decir cuán arrepentidos están.

“Espero las familias de los implicados, tomen las medidas para hacer que sus hijos agarren conciencia y responsabilidad sobre sus actos, para que el día de mañana no haya otros chicos y otras familias sufriendo lo que nosotros sufrimos. Tengo tanto que agradecer a Dios que creo que el perdón es la mejor manera de hacerlo. No la impunidad. Ellos tendrán que resarcir de alguna manera lo que han hecho, deben ser testimonio vivo de cuanto daño pueden causar los retos”, indicó Patricia en el sentido mensaje.

“Hay muchos otros retos mortales, investiguemos, alertemos, uno nunca piensa que le puede suceder a uno de nuestros hijos, pero ya ven, sucede”, enfatizó en otro pasaje.

“Ahora, la prioridad es la recuperación de mi Alexito. Gracias a tooooooooooooodas las personas que conociéndolo y sin conocerlo se han unido en oración por su recuperación”, agregó Patricia, la madre que decidió dar testimonio sobre las consecuencias del “Rompecráneos Challenger”, una voz dolorida que por estas horas conmueve y llena de reflexión.

Aquí el mensaje íntegro de la madre de Alexis publicado en redes:

Y otro: