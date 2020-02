¿Dónde estaba Dios? La respuesta de Sebastián Yatra te sorprenderá

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

“Siempre que me acuerdo de mis momentos más felices, es porque Dios estaba ahí 🙂 déjalo entrar a tu corazón”. Así de rotundo se mostró el cantante Sebastián Yatra en uno de sus últimos mensajes en Instagram:

En la imagen muestra un crucifijo, algo que no es la primera vez que exhibe. Al viajar a Roma con Scholas para visitar al Papa Francisco llevó muchos rosarios para que fueron bendecidos y suele llevar también al cuello una cadena de San Benito que no suele quitarse nunca.

Sebastián Yatra es muy creyente y así lo explicó a Aleteia en su visita a Roma: “Mi mamá es muy creyente. Así fue como inició mi relación con Dios, digamos cuando yo tenía 12 años y la música me ha acercado mucho a él porque uno puede ganarse las cosas con el trabajo y con el esfuerzo y realmente yo le he entregado mi vida a Dios y para mi es sinónimo de amor, no es solo el hecho de rezar y llevar la palabra, sino también a través del ejemplo, el respeto y los valores que es lo que quiere enseñar Scholas. Hago parte de esta fundación y estoy tan feliz de hacerlo. Me siento muy honrado y agradecido”.

Dios, como nuestra el cantante en su Instagram está muy cerca en su vida. Así lo explica a Aleteia: “Dios entra en la vida de la gente mucho a través de la música, del arte y cuando menos lo piensas tienes una conexión muy grande con él. Yo siento desde ya hace muchos años esta conexión y siento que mi propósito de vida es tratar de acercar más a la gente a Dios, a través de las letras de mis canciones, y del ejemplo, espero que Dios me de las fuerzas y que el Papa ore mucho por mí, nosotros vamos a rezar por él, pero para que me mantenga con los pies bien puestos en la tierra, escuchar y seguir aportando algo bonito a la comunidad y a los jóvenes”

