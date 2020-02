Turquía: “Los cristianos están perdiendo todos sus bienes”

La minoría cristiana de Turquía vuelve a estar amenazada. En la primera quincena de enero, Aho Bilecen, abad sirio-ortodoxo, fue detenido junto con otros dos fieles en Tur Abdin, un macizo montañoso al sureste de Turquía. Unos días después los detenidos fueron liberados, pero otros cristianos fueron arrestados.

Tur Abdin está considerado como un antiguo centro cristiano. Volker Niggewöhner, de la Fundación Pontificia internacional ACN Aid to the Church in Need, ha hablado sobre el trasfondo de estos acontecimientos con el sacerdote Slawomir Dadas, Presidente de la Iniciativa Oriente Cristiano en la ciudad austriaca de Linz.

-Ustedes disponen de excelentes contactos en Tur Abdin. ¿Cómo están los tres cristianos que fueron detenidos y luego puestos en libertad?

Están bien, de acuerdo con las circunstancias, con toda la incertidumbre que, por supuesto, aún existe. Los detenidos son el abad del monasterio sirio-ortodoxo Mor Yakub d’Karno y dos alcaldes. Uno de los alcaldes fue liberado al cabo de un día, el otro de dos; el abad estuvo bajo arresto policial durante cuatro días.

– ¿Por qué fueron detenidos?

Según las informaciones de que se dispone, se dice que un combatiente kurdo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK, por sus siglas en kurdo) desertó al ejército turco. Este habría dicho que el abad y otras personas dieron comida a algunos combatientes del PKK hace unos años, lo cual se considera automáticamente como apoyo al terrorismo; por eso fueron arrestados. Pero nadie ha visto las transcripciones oficiales del testimonio del antiguo combatiente.

– Esto parece indicar que los servicios de seguridad están muy nerviosos…

Según me han contado personas de Tur Abdin, lamentablemente esto es lo habitual cada pocos años. Los cristianos consideran que no son bienvenidos en su país de origen, pues son acosados una y otra vez; el hecho de que el abad haya sido encarcelado durante cuatro días sí que es algo extremo. También se ha informado de que una pareja cristiana ha sido arrestada, supuestamente por disputas de propiedades.

ICO Slawomir Dadas/Georg Pulling

– Tur Abdin no está muy lejos de la frontera con Siria e Irak. ¿En qué medida ha estado y sigue estando afectada esta región por los conflictos armados en esa zona?

Durante la guerra de Irak llegaron muchos refugiados a Tur Abdin. Sin embargo, ahora los campos de refugiados están en gran parte vacíos. Los refugiados se han mudado o simplemente fueron trasladados de lugar.

– Antes hablaba del acoso a los cristianos. ¿Ha cambiado la situación en general en Turquía durante los últimos años?

Sobre todo en Tur Abdin, el gran problema es que la población apenas ve futuro para sí misma. Hace 50 años vivían allí unos 50.000 cristianos. La última vez que estuve en la región, se decía que ya solo quedaban 2.500 cristianos.

– Turquía es un país grande. ¿Viven los cristianos mejor en Estambul que en Tur Abdin?

Sí. Tengo la impresión de que los cristianos de Estambul tienen más libertad. En Tur Abdin parecen ser un factor de desestabilización, porque se considera territorio cristiano, lo cual no es bien recibido en un país musulmán. Pero también he podido ver que, cuando los turistas visitan los monasterios de Tur Abdin, también despiertan interés entre los musulmanes, que admiran la cultura e historia de los monasterios. Esto supone un pequeño movimiento entre los musulmanes en el campo cultural; pero socio-políticamente no se aprecia en absoluto.

– Ya en la década de 1980 se produjo un gran éxodo de Tur Abdin. Esto se debió entonces a la lucha entre el PKK kurdo y el gobierno turco. ¿Teme que vuelva a suceder algo similar si la situación militar se agudiza de nuevo?

Según dicen, a la población de Tur Abdin la situación militar les preocupa menos que la económica. La zona está básicamente abandonada por el gobierno, la ayuda llega solo a través de donaciones de organizaciones o de emigrantes; de lo contrario la población no podría sobrevivir allí. Durante mi viaje a la región visitamos numerosos pueblos.

Antes solían vivir allí entre 200 y 300 familias, la mayoría cristianas. Hoy en día quedan solo dos o tres; en su mayoría están formadas por personas que vivieron en Alemania o en otros países de Europa occidental y que han regresado al jubilarse. Son algo así como los guardianes de la herencia cultural y la fe allí.

– En su opinión, ¿continuará la evocación del Islam en Turquía; se debe esto a un distanciamiento entre la UE y Turquía?

Tengo la impresión de que ese distanciamiento no siempre ha sido intencionado; pero ha fortalecido a algunos conciudadanos musulmanes. Por ejemplo, algunas aldeas cristianas fueron ocupadas por población musulmana. Las casas de los cristianos que viven en el extranjero fueron ocupadas por los musulmanes, es muy difícil recuperarlas.

Este es el caso especialmente en Tur Abdin, la gente tiene la sensación de que está siendo “expropiada” porque no hay ninguna base legal para ello. Están perdiendo todo lo que han conseguido a lo largo de la historia.