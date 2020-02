Papa Francisco a los niños: “Cuando estés triste, no tengas miedo de llorar”

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

‘Los niños son esperanza’, es titulo del texto escrito por el papa Francisco, publicado en italiano por la editorial Salani. Papa Francisco anhela llegar con enseñanzas y palabras cariñosas a cada niño.”.

Ahora, los mayores de la familia pueden dar las ‘buenas noches’ a sus pequeños leyéndoles algunas frases del Pontífice pensadas para ellos. “Si te duermes con ira en el corazón, te despertarás en la mañana con un corazón frío que será no fácil de calentar”.

En este volumen el Papa invita a los niños a abrazar el espíritu de compartir, la tolerancia y la paz. “Dios te escucha. Dios escucha tu corazón”.

En una audiencia dijo: “Los niños no son diplomáticos: dicen lo que sienten, dicen lo que ven, directamente. Y muchas veces, ponen en dificultad a los padres… Dicen: “esto no me gusta porque es feo” delante de otras personas… Pero, los niños dicen lo que piensan, no son personas dobles. todavía no han aprendido aquella ciencia del “doblez” que nosotros, los adultos, hemos aprendido.” (18.03.2015).

En este libro, Francisco habla a los niños, en sintonía con su mirada franca, de manera sencilla y directa, y les invita a ser generosos, a no tener miedo a llorar, a hacer el bien en la vida, pero también a sonreír, a unirse siempre y jugar en equipo.

©SalaniEditori_LibroPapa

“Jesús entiende tus problemas. Reza en silencio y deja que las palabras nazcan de las lagrimas”, escribe el Papa en el volumen ilustrado de tapa dura, que consiste en algunas frases cortas y simples dirigidas a los niños.

La del Papa es una propuesta positiva, abierta y acogedora. “Sonríe a Dios para decirle gracias por todas las cosas bellas que hace”.

Las frases fueron recogidas por Antonio Spadaro, director de La Civiltà Cattolica. Están acompañadas por las imágenes coloridas de Sheree Boyd, una ilustradora de Nueva York nacida en Italia con experiencia como diseñadora textil para el mercado infantil y colaboradora de periódicos como The New York Times y American Baby Magazine.

©SalaniEditori_PapaFrancesco

Reflexiones del Papa sobre la niñez