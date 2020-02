El Papa habló con los padres del joven asesinado en Argentina

El papa Francisco se comunicó telefónicamente con la familia de Fernando Báez, el joven de 18 años asesinado a la salida de una discoteca en la ciudad balnearia de Villa Gesell donde estaba de vacaciones. A dos semanas del caso que conmocionó a la opinión pública argentina, además de recibir el mensaje de solidaridad y apoyo del Papa, la familia invitó a una misa por el eterno descanso de su hijo en la parroquia San Agustín de Buenos Aires.

Fernando murió la madrugada del sábado 18 de enero víctima de los golpes recibidos por un grupo de jóvenes de la misma edad, varios de ellos jugadores de rugby, en una salvaje golpiza grabada por algunos teléfonos celulares.

Entre las otras múltiples muestras de solidaridad recibidas por la familia está la del grupo Espartanos, espacio de formación y oración de presos de cárceles argentinas que organizan sus actividades en torno al rugby, logrando en las excarcelaciones notables tasas de baja en la reincidencia.

Más de 900 internos participan de sus actividades. “Le damos nuestro pésame a la familia de Fernando. Todos los viernes en el Rosario que hacemos estamos pidiendo por él y por su alma”, hicieron saber Los Espartanos.

Ante las expresiones en torno al deporte que practican los asesinos, a cuyas conductas de grupo varios en medios de comunicación atribuyeron los irracionales motivos del asesinato, Los Espartanos aclararon:

“Nosotros éramos los más violentos de la sociedad, no conocíamos el rugby, pero por los valores inculcados del rugby estamos aprendiendo una nueva vida. Gracias a esos valores, el rugby nos enseñó a decirle no a la violencia. El rugby no es el problema, es parte de la solución”. Tras recordar que no se necesita del alcohol para la diversión, enviaron un mensaje a los jóvenes que asesinaron a Fernando y se encuentran ante lo que pueden ser condenas perpetuas: “Nosotros nos cansamos de tener errores, pero el rugby da una segunda oportunidad. Esto es Esparta y esta es su casa. Están invitados para ser parte de nuestro equipo”.