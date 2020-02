El pianista de 91 años que emociona a quienes cogen el tren en Londres

en Londres es un hervidero de actividad. No es solamente una puerta a Europa con de tren, sino que también presta servicio a millones de londinenses en su ir y venir diario. Sin embargo, entre tanto ajetreo, el viajero tal vez escuche la extraña melodía de alguno de losque salpican la estación, donde viandantes anónimos dan una muestra de sus talentos musicales.

Los pianos de Saint Pancras atraen a todo tipo de pianistas, desde principiantes hasta auténticos profesionales. Hace poco, sin ir más lejos, la BBC presentó a un pianista de 91 años que visita la estación al menos una vez a la semana para tocar para los pasajeros que pasan por ahí.

En el vídeo, Denis Robinson expresa cómo sus esfuerzos reciben el reconocimiento de los viajeros que comparten con él la alegría que les aporta su música. Aunque el hecho en sí mismo es ya conmovedor, el vídeo muestra la sorpresa de Robinson cuando una miembro del elenco del musical Cats apareció para cantar con él al piano la canción Somewhere Over the Rainbow.

La intérprete, Ceili O’Connor, aparece cantando con toda el alma y acompañada maravillosamente por Robinson. Es un momento precioso de dos talentos, dos generaciones, unidos en una canción.

No obstante, la ya famosa interpretación no es el único recuerdo que atesora con gran placer el nonagenario. Siendo como es el único pianista de paso que toca himnos en Saint Pancras, Robinson tuvo un momento “insólito” cuando un viajero le escuchó tocar un himno y se detuvo a darle las gracias. Resultó que era el himno que se escuchó en la ceremonia de boda del hombre en cuestión, hacía ya 50 años, así que escucharlo tocado por Robinson “le alegró el día”.

Confiamos en que Robinson continúe inspirando con su música y su alegría de vivir a los viajeros cansados en su viaje.