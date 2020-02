Conoce el Modelo Creighton de planificación familiar natural

Hace algunos años, recién casado, oí hablar por primera vez sobre algo llamado el Modelo Creighton, un método de planificación familiar que se basa en la conciencia sobre la fertilidad. Al usar este método, una mujer (o pareja) adquiere conocimiento sobre el ciclo y la fertilidad de la mujer. Con este conocimiento, mujeres de todas partes están sanando sus cuerpos y rechazando la noción errónea de que necesitan una píldora para estar sanas y felices.

Utilizando la información del seguimiento de los síntomas de una mujer, los especialistas pueden enfocarse en hormonas específicas en determinados momentos de su ciclo y usar la tecnología napro para tratarla. La Naprotecnología son unos procedimientos médicos y quirúrgicos que funcionan juntamente con el sistema reproductivo.

Este método, al igual que otros métodos de planificación familiar natural (PFN), está muy distorsionado a causa de la desinformación. Para ayudar a comprenderlo mejor y explicarlo mejor a otros, entrevisté a la instructora Creighton Marianna Josephs.

SS: ¿Qué te llevó a convertirte en instructora Creighton?

MJ: Yo tengo SOP y estaba tratando de controlar mis síntomas de una manera natural, en lugar de la vía convencional de los anticonceptivos. Descubrí la tecnología napro. Para obtener los beneficios de la napro, tuve que hacer un seguimiento de mi ciclo.

Empecé a hacerlo y me encantó. Cambió mi vida. Pude contactar con un gran médico y controlar mis síntomas de SOP de una manera natural, como había querido hacerlo. Me gustó tanto que encontré un curso para convertirme en instructora y lo hice. Para mí fue de gran ayuda y quería dar esa opción también a otras mujeres.

¿Cuáles son algunas ideas equivocadas sobre este método con las que te has encontrado?

Escucho mucho que la planificación familiar es equivalente al método del ritmo. También que el Modelo Creighton no funciona, que no es preciso y no sirve para evitar el embarazo. Me han dicho que debe ser muy difícil abstenerse para tratar de evitar el embarazo y que debe ser también muy difícil saber cuándo se puede lograr un embarazo.

¿Cómo puede alguien empezar a seguir este método?

Le sugeriría que visite fertilitycare.org. A través de ese sitio, puede encontrar su centro más cercano y organizar una sesión de introducción. El propósito de esta sesión de introducción es averiguar si el método Creighton es el adecuado para nosotros.

¿Tienes algún consejo para seguir el método?

Es un método intenso porque debes estar realmente al tanto de seguir los signos de tu ciclo todos los días. Una forma de ayudarte a recordar es usar señales visuales. Realmente depende de en qué te estés enfocando, pero normalmente las señales visuales pueden ayudar como recordatorio.

¿Cuáles son algunos de los beneficios que ofrece este método, además de lograr o evitar el embarazo?

El mayor beneficio que le cuento a la gente es el beneficio médico. Este es el único sistema que posee un fondo médico. Para abordar un problema del ciclo reproductivo, se puede usar este sistema para evaluarlo y trabajarlo de forma natural. He visto a toda clase de personas, desde adolescentes con problemas continuos de sangrado hasta mujeres premenopáusicas. Tras evaluarlas según sus gráficos y seguimiento, las envío directamente a un médico napro. Puedo enfocar los problemas en función de sus gráficos, comprobar hormonas específicas y enviarlas a que realicen tratamientos específicos basados en lo que veo en sus gráficos.

¿En qué se diferencia el modelo Creighton de otros métodos?

Creighton es un método estandarizado, que se utiliza y lleva a cabo de la misma manera en todo el mundo. Esto permite el control de calidad del sistema para asegurar que funciona tal como debería. Además, mientras que otros métodos usan múltiples signos corporales para determinar dónde está una mujer en su ciclo, en el modelo Creighton se usa solo uno.

¿Qué le dirías a alguien que tuviera curiosidad por este método?

Le invitaría a una sesión de introducción para que pueda aprender más. Si no quiere comprometerse a eso todavía, lo dirigiría a fertilitycare.org. Este sitio tiene información excelente para aquellos que quieran aprender más sobre el método por su cuenta.

Comenzar a practicar este modelo es simple. Hay mucha información disponible, tanto en línea como en persona con un instructor. La fertilidad de una mujer no tiene por qué ser un misterio. Las mujeres están utilizando el modelo Creighton para controlar sus síntomas, conocer sus ciclos, planificar su familia y recuperar el control de sus propios cuerpos.