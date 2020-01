Trabajadores chavistas “tomaron” la Catedral de Caracas

Dos pancartas con frases muy dolorosas y llenas de impotencia desplegaron varios trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas junto a familiares y amigos, este 29 de enero, dentro de la iglesia catedral de esta ciudad: “Nicolás te pedimos misericordia” “Nos están asesinando laboralmente”.

Reclamaban así los derechos laborales de más de dos mil doscientos trabajadores que desde el año 2009, exigen al gobierno socialista que ahora encabeza Nicolás Maduro, el pago de sus prestaciones sociales como funcionarios públicos.

La solidaria voz del cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, no se hizo esperar: “Un grupo de trabajadores de la extinguida Alcaldía Metropolitana tomó La Catedral de Caracas como medida para visibilizar su protesta por la desatención del Ejecutivo a sus derechos laborales. Piden misericordia”, escribió en Twitter.

Además, desmintió que estos trabajadores “hayan secuestrado a un Seminarista y dos Religiosas”, como publicaron medios digitales allegados al gobierno de Maduro para desacreditar sus reclamos.

Este jueves 30 de enero, los manifestantes regresaron muy temprano a la Catedral de Caracas. Pero después de participar en la misa de las siete, la Policía Nacional Bolivariana los hizo salir “por las buenas” y suspender la rueda de prensa, “para evitar males mayores”.

“La revolución no hace nada por nosotros”

Nataly Liendo, de 48 años, forma parte del grupo de trabajadores que participó en las dos jornadas de protesta dentro de la catedral. Ella dedicó 15 años de su vida laborando como promotora social de los Consejos Comunales en la Alcaldía Metropolitana.

Se quejó porque han pasado 11 años esperando que le paguen sus prestaciones sociales y la liquiden para poder enfrentar la aguda crisis económica que la golpea igual que a los demás venezolanos.

Dijo que tiene tres nietos de 8, 5 y 2 años a su cargo, y se le hace imposible adquirir alimentos, bienes y servicios para criarlos porque el sueldo mínimo que recibe de la Junta Liquidadora y de Supresión, no le alcanza para nada. Encaró al responsable de la referida instancia a cumplir con sus promesas de cancelar lo adeudado a los ex trabajadores.

Igualmente expresó que varios de sus ex compañeros están enfermos de cáncer y otras enfermedades y no cuentan con suficientes recursos económicos para buscar alivio a sus dolencias. “Otros han fallecido sin disfrutar de su dinero”, comentó a Aleteia.

Con marcada impotencia, clamó a Dios en sus peticiones: “¡Esto no es justo, nosotros le hemos dado todo a la revolución desde el 2009, y ésta no hace nada por nosotros!”.

Manuel Vargas, de 74 años de edad, narró que es jubilado de la Alcaldía Metropolitana, y hasta la fecha no ha recibido ningún pago porque no aparece en la nómina de lo que en el pasado era la Gobernación del Distrito Capital.

“Sobrevivo gracias a la pensión de vejez que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de los bonos y los “tigritos que mato” en el área de albañilería, pintura, servicios, vigilancia, y lo que salga por allí para hacer frente a los compromisos familiares en un momento tan difícil como el que atraviesa nuestro país, sin visos de pronta solución”.

La catedral no fue tomada por los trabajadores

William Eduardo Ariza, vocero del sindicato de Futrametca dejó muy claro a Aleteia que los ex trabajadores no tomaron a la fuerza las instalaciones de la Catedral de Caracas, ni secuestramos a ningún seminarista como lo denunciaron varios portales informativos.

“Nuestro interés fue llamar la atención de la Iglesia, especialmente del padre José Luis Irazo, para que contactara a los periodistas, con el fin de que nos ayuden a denunciar nuestra situación laboral, y lograr que las autoridades gubernamentales actúen y nos paguen a los 2 mil 252 trabajadores lo que nos adeudan desde hace 11 años”, aseguró.

Relató que desde hace más de una década la dirigencia sindical de este despacho ha gestionado ante diversas instancias gubernamentales como la Vicepresidencia Ejecutiva, Defensoría del Pueblo, Contraloría General, Ministerio del Trabajo para que intervengan y hagan efectivo la cancelación de las deudas contractuales de los ex empleados.

Hizo referencia a la Resolución No. 6.540 emitida por el Ministerio del Trabajo en rechazo al masivo despido de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana en el año 2004.

Sin embargo, precisó que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció a favor de los trabajadores, y, a partir de 2009 le ordenó al alcalde de entonces –Antonio Ledezma- le cancelara lo adeudado y los reintegrara a sus puestos de empleo. Pero esto no se cumplió por los desencuentros entre el gobierno central y la Alcaldía Mayor en manos opositoras.

Maigualida Gómez, secretaria general de Futralmetca explicó que para poner fin a este conflicto laboral, están proponiendo la constitución de una mesa técnica integrada por la Vicepresidencia Ejecutiva como órgano rector de la Junta Liquidadora y Supresión; la Procuraduría del Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y una representación sindical para cuantificar los pasivos laborales que se les adeuda a cada trabajador.

Acusó que la Junta Liquidadora designada por la Vicepresidencia Ejecutiva pretende darles una liquidación que no se ajusta a la realidad vulnerando los derechos contractuales de los trabajadores, pero especialmente de unos 400 empleados que no calificaron para recibir una jubilación especial, ni ordinaria porque no tienen los años de servicio para gozar de dicho beneficio.

Otro de los planteamientos expuesto por la dirigente sindical, es que el padre Numa Molina –allegado a Maduro- intermedie en la situación de los trabajadores.