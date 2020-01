Tres series TV sobre política para empezar el año

Fue Pope el que dijo que los partidos políticos eran la locura de muchos en beneficio de unos pocos. Solamente hace falta asomarse a ellos para comprobarlo. La política ha perdido toda su esencia. Todo es representación. Asegurar el poder es lo primero y luego viene lo demás: las personas, el bien común…

Lo expresó bien en su día Giulio Andreotti, del que no citaremos todos los sobrenombres que le dedicaron en vida para economizar espacio: “Lo que desgasta no es el poder sino no tenerlo”.

En estos últimos años hemos asistido al estreno de numerosas series políticas, entre ellas destaca la de House of cards, donde el denostado Kevin Spacey protagonizaba a un presidente de EEUU perverso y maquiavélico de nombre Frank Underwood, que dejó grandes momentos televisivos y que vaticinó la llegada de otro malo en esto de la política, pero ya en el escenario de la realidad (lo de escenario es adrede): Donald Trump. Además, nos regaló discursos y frases que nos hizo pensar: “Hay dos clases de dolor, el dolor que te hace fuerte y el dolor inútil, ese dolor que sólo provoca sufrimiento”

La política sigue protagonizando series en este comienzo del año. Las conspiraciones, las promesas incumplidas, las traiciones, las delaciones o los atentados a presidentes siguen copando los episodios de algunas filmaciones televisivas en distintas plataformas:

1 Los Salvajes

CANAL+

Miniserie francesa que acaba de estrenar Movistar Plus que nos introduce de lleno en la política francesa, con una campaña electoral donde dos candidatos se disputan la presidencia. Uno de ellos, Idder Chaouch, de origen argelino, genera controversias y tensión entre la ciudadanía. Lo que ocurre durante esa primera noche de recuento de votos marcará el devenir de esta interesante ficción televisiva.

Ficha Técnica Título original: Les sauvages (Los salvajes)

País: Francia

Año: 2019

Director: Rebeca Zlotowski

Guión: Rebeca Zlotowski

Duración: 50 minutos por capítulo

Género: Política

Reparto: Roschdy Zem, Amira Casar, Souheila Yacoub, Shaïn Boumedine…

2 En la sombra

Filmin es

Una serie que se puede visionar en filmin.es y que también nos lleva a Francia, donde el atentado contra el presidente obliga a los políticos a dialogar y a encontrar acuerdos sólidos y necesarios para la gobernabilidad del país. No es fácil conseguirlos porque, como decíamos al principio, conseguir el poder es lo primero, por encima incluso de los intereses generales de los países.

Ficha Técnica Título original: Les hommes de l´ombre (En la sombra)</p>



<p>País: Francia</p>



<p>Año: 2012</p>



<p>Director: Emmanuel Daucé, Charline de Lépine, Dan Franck, Fréderic Tellier y Jean-Marc Brondolo</p>



<p>Guión: Emmanuel Daucé, Charline de Lépine, Dan Franck, Fréderic Tellier y Jean-Marc Brondolo</p>



<p>Duración: 52 minutos por capítulo</p>



<p>Género: Política</p>



<p>Reparto: Bruno Wolkowitch, Grégory Fitoussi, Philippe Magnan, Yves Pignot…

3 The Politician

Tyler Golden | Tyler Golden

Saltamos del drama de la política francesa y de la forma europea de entenderla, a la política americana, pero no a la política americana de altos vuelos, sino a la política americana de instituto, de colegio. Payton, un joven rico adoptado, sueña un día con ser presidente de los Estados Unidos, pero antes tendrá que pasar por algo que parece mucho más sencillo: conseguir ser presidente del Consejo de su instituto. Los grandes retos empiezan con pequeños gestos.