Claves para vivir en un pueblo

La tendencia está aquí. Los pueblos se vacían. Y no es un problema de un solo país. La ONU lo lleva advirtiendo desde 2014. Ese año la Organización de Naciones Unidas puso las cifras sobre la mesa:

Entonces el 54 % de la población vivía en zonas urbanas.

% de la población vivía en zonas urbanas. En 2050 será el 66%.

En Europa, según la Comisión el 80% del territorio se enfrenta a la despoblación.

En España, la mitad de la población vive en ciudades.

Y de los pueblos, uno de cada tres pierde población a pasos agigantados.

Países como Italia y Francia en Europa tienen el mismo problema.

Crecen las grandes ciudades y se vacían los pueblos. ¿Por qué? El trabajo está en las ciudades. Y ojo, los servicios también, porque al final, y esto también lo reconoce la ONU, es más fácil gestionar servicios cuando la población está más concentrada.

Y estos son precisamente los retos que plantea la despoblación. O mejor dicho, la lucha contra la despoblación. Si queremos pueblos vivos estos deben ofrecer trabajo y servicios. El desafío no es pequeño, pero se está logrando en muchos lugares del mundo.

Los pueblos también ofrecen ventajas:

Mayor tranquilidad,

Espacios más limpios,

Vivienda más barata,

No hay atascos…

Pero no estas ventajas no son suficientes.

Estas son las claves para frenar el éxodo rural y atraer población:

Pixabay-Public domain Trabajo

Es la pieza fundamental. La agricultura, la ganadería, el turismo rural y las energías renovables. Son cuatro sectores que ofrecen desarrollo laboral en los pueblos. Por eso es tan importante que la agricultura y la ganadería se modernicen y que la sociedad sea consciente de su importancia. Por otra parte, el turismo rural y sostenible ayuda a mantener la cultura y la naturaleza en zonas rurales. Y las nuevas energías renovables, de parques eólicos a solares, se sitúan en extensiones rurales y revitalizan los pueblos de alrededor creando numerosos empleos. Muchos pueblos han hecho campañas para atraer población ofreciendo tanto empleos como vivienda a familias que se instalen en ellos.

Pixabay-Public domain Colegios

En cada zona y cada país lo llaman de una forma: zona de colegios asociados, profesores itinerantes… pero ¿qué pasa cuando no hay suficientes niños para llenar una escuela? Pueden ir al pueblo de al lado en transporte público. Pero eso significa levantarse antes, echar más horas y viajar cada día. Muchos padres no quieren ese día a día para sus hijos. Algo a tener en cuenta a la hora de decidir si se quedan o no a vivir en un pueblo. No sólo eso. También se estudian las actividades extra escolares, de las clases de música a las instalaciones deportivas.

Pixabay-Public domain Centros de salud No importa el número de habitantes que tenga un pueblo. Siempre habrá alguno que en algún momento necesite un médico. De urgencia o no. Si hay personas mayores porque tienen más necesidad de seguimiento. Si hay niños porque deben pasar las revisiones del pediatra. Pero mantener centros de salud en cada pueblo cuando los recursos económicos son limitados es muy complicado a la vez que costoso. Normalmente las administraciones se organizan por comarcas, con servicios de ambulancias. Lo que no quita que en ocasiones la gente de los pueblos se sienta más desamparada. Y es cuando se escucha eso de que para los impuestos todos somos iguales, pero para los servicios no…

Pixabay-Public domain

Buenas comunicaciones Es otra de las patas fundamentales para mantener vivo cualquier punto, las infraestructuras. Las grandes ciudades están hiperconectadas: autovías, autopistas, aeropuertos, tren… pero ¿qué pasa cuando a un pueblo de montaña solo se puede llevar por una carretera llena de curvas, descuidada e incómoda? Que el aislamiento es más fácil, también que cierren negocios, no se abran nuevos y el pueblo solo pierda población. Las zonas despobladas se fijan en cómo se ha hecho en las Highlands escocesas y en los países nórdicos.

PIXABAY

Internet

Una de las herramientas clave de nuestra sociedad se plantea también como fundamental en los pueblos. Para estar siempre conectados con el mundo o con tus clientes cuando tienes un negocio. Hoy hay muchos trabajos que pueden realizarse desde cualquier lugar del mundo…. si tienes una buena conexión a internet. Pero internet hay que llevarlo. Hay que poner una instalación. Y es costoso cuando no hay una población muy alta. Las administraciones suelen colaborar en llevar la red allí donde la iniciativa privada no ve negocio. Y lo mismo ocurre con los servicios de banca. O el mismo comercio.

Frente a estas cuestiones son muchas la asociaciones que trabajan en todo el mundo para concienciar a los políticos y a la sociedad de qué hay que hacer. Pero no hay una fórmula fácil y es que no parece fácil luchar contra una tendencia mundial. Y tú, ¿ te irías a vivir a un pueblo?