4 consejos para cuidar los riñones

Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, prestando atención a todo lo que ingerimos para que sea siempre beneficioso y para ellos necesitamos informarnos y formarnos.

Cuidar nuestros riñones significa mucho para nuestro organismo, porque estos órganos son como “máquinas de limpieza” que filtran la sangre y eliminan los desechos que genera el cuerpo a través de la orina, cuando no lo protegemos de la forma adecuada puede producirse patologías como la Enfermedad Renal Crónica (ERC).

Muchas veces en silencio y lentamente aparece la ERC, que tiene especial relación con el envejecimiento de la población, pero actualmente se ha visto una gran influencia también con hábitos de vida poco saludables y factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, los cuales han crecido exponencialmente.

Pero ¿qué debemos hacer para cuidar nuestros riñones en el día a día?

Shutterstock | Viktoriia Hnatiu

Tomar agua

Para que nuestros riñones puedan hacer bien su trabajo necesitan agua. ¿Cuánto? En función de tu sed. Puede ser agua de grifo si es potable, agua mineral sin o con gas, aguas saborizadas naturales caseras sin azúcar, pero no sirven los refrescos azucarados ni las bebidas alcohólicas.

Di Dean Drobot - Shutterstock

Comer fruta y vegetales frescos a diario

Estos alimentos siempre los tenemos que tener a mano, ya que favorecen la función depuradora de los riñones, además son muy ricos en agua y potasio lo que aumenta la producción de orina.

Cualquier fruta es saludable, pero las que contienen más potasio y agua son el plátano, la manzana, la naranja, el albaricoque, melocotón y las fresas.

De los vegetales los que se destacan son la patata, cebolla, apio, brócoli, coliflor y la berenjena.

Shutterstock | syda productions

Controlar la cantidad de sal y proteínas

Muchas personas hacen dietas hiperproteicas, pero se debe tener mucho cuidado ya que este tipo de alimentación fuerza al riñón a trabajar mucho más de su capacidad para filtrar las proteínas.

Por otro lado, un exceso de sal en nuestras comidas diarias (más de 5 gramos de sal/día en personas sanas según recomendación de la Organización Mundial de la Salud) aumenta el riesgo de retención de líquidos, así como también de hipertensión arterial.

Una estrategia, es optar por agregar la sal una vez servida la comida o no durante su elaboración, evitar poner salero en la mesa, evitar las comidas ultraprocesadas (ya elaboradas, como por ejemplo las congeladas).

© Ljupco Smokovski

Bajar de peso

Si presentas sobrepeso u obesidad, lo más recomendable es que acudas a un nutricionista para que te ayude y asesore la mejor forma de bajar esos kilos de más de forma saludable y de manera que lo puedas mantener en el tiempo. Se ha observado que personas con obesidad tienen un 83 % más de riesgo de padecer ERC comparados con aquellas que tienen un peso saludable.

Shutterstock | Yuganov Konstantin

Un ejemplo de menú diario

Desayuno

Infusión

Tostada integral con requesón y mermelada sin azúcar

Kiwi

Almuerzo

Pescado a la plancha con ensalada de quinoa, tomate, apio y aguacate.

Piña

Cena

Omellete de espinaca con vegetales al horno.

Naranja

Recuerda que cuando no cuidamos adecuadamente a nuestros riñones, no están filtrando bien, y eso no puede hacer sentir más cansados, podemos retener líquidos, la piel luce más apagada, y también el corazón lo sufre.

Por ello lo ideal es comenzar a prevenir la aparición de estas enfermedades y a cuidar nuestro organismo de forma saludable para sentirnos mejor en cuerpo, alma y espíritu.