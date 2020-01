Una carta de despedida de LeBron James a Kobe Bryant

Tres hombres han dominado la escena en las últimas décadas delprofesional en Estados Unidos; los tres afroamericanos:. El primero, estrella de loslos otros dos los liga uno de los equipo históricos de la

Hay muchas estrellas más en el mejor basquetbol del mundo: Shaquille O’Neal, Allen Iverson, Tim Duncan, Kevin Garnett, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Derrick Rose, Kevin Durant, Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden o Giannis Antetokounmpo, por citar los jugadores más valiosos de la NBA que no hayan sido Kobe o LeBron desde el 2000.

Antes Jordan, luego ellos dos. Aunque Kobe Bryant solamente haya sido una ocasión el MVP (Jugador Más Valioso) en la temporada de 2008, y LeBron lo haya logrado en cuatro ocasiones (2009, 2010, 2012 y 2013), la llegada de James a los Lakers, equipo de los amores de Kobe, los volvió a unir aún más.

La muerte de Bryant el domingo 26 de enero en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles, junto con su hija “Gigi” de 13 años de edad y otras siete personas, motivó una carta de LeBron James en la que se puede ver que mucho más allá de la competencia de un deporte en el que se mueven millones de dólares, el factor humano, incluso religioso, está presente en estas súper estrellas.

Publicada en las redes sociales de LeBron James, la carta comienza diciendo que no está listo para escribirla. Sin embargo, agrega, “estoy aquí sentado, intentando escribir algo para esta publicación y cada vez que lo intento rompo a llorar de nuevo, solo de pensar en ti, en mi sobrina Gigi y en esa amistad y hermandad que teníamos”, le dice James, quien ha jugado antes que en los Lakers, en equipos los Caballeros de Cleveland y el Calor de Miami.

Más adelante, LeBron refuerza el vínculo con Kobe (ambos fueron medallistas con el equipo de Estados Unidos en Juegos Olímpicos) en lo que los comentaristas y los representantes del equipo actual de LeBron James llaman “la nación Laker”.

Y remata con una frase casi poética y llena de sentido de trascendencia:

“Por favor, dame fuerza desde el paraíso y cuida de mí. Hay tantas cosas que me gustaría decir, pero sencillamente no puedo hacerlo ahora mismo porque no lo asimilo. ¡Hasta que volvamos a vernos, hermano!”.