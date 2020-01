Las etiquetas son para la ropa, no para los hijos

Lucas: “sensible y pesado”

Tiene 23 años. El mayor de 5 hermanos vino a vernos porque tenía sentimientos de apatía y tristeza, se veía desubicado dentro de su familia, un poco desplazado, incomprendido, poco escuchado por sus padres.

No se hablaba prácticamente con uno de sus hermanos y con otros dos el trato era bastante tenso y distante… Sufría mucho con esta situación ya que tras volver a casa después de dos años fuera por sus estudios, las cosas habían cambiado mucho.

La relación con sus padres le resultaba difícil porque cada vez que sacaba el tema de sus hermanos sus padres le decían que era demasiado “sensible”; según ellos la situación en casa no era para tanto y que él era un “pesado”. Lucas no sabía muy bien qué hacer…..

Pedro: “payaso y pesado”

Tiene 10 años. Es el mediano de 7 hermanos. Cuando sus padres vinieron a vernos nos contaron que en el colegio había suspendido varias asignaturas, los profesores casi no le dejaban estar en sus clases porque constantemente distraía a sus compañeros e interrumpía la clase (era el “payaso”).

En su casa llamaba constantemente la atención, reclamando el interés principalmente de su madre y además molestaba a sus hermanos, con constantes peleas, interrupciones en los estudios de los hermanos y enfados que estaban empezando a resultar ciertamente agresivos. Para su familia era el “pesado”.

El hecho es que Pedro sólo recibía regañinas de todo el mundo. Estaba muy triste pero no salía del bucle en el que estaba metido y sus padres tampoco sabían cómo dar un giro a la situación.

Alicia, la “inquieta”, y Gabriela, la “tímida”

El caso de Alicia, una niña “alegre” e “inquieta” de 7 años y Gabriela de 9 años “responsable” y “tímida”, nos refleja una situación muy habitual entre hermanos. En este caso, los celos de Alicia venían ocasionados fundamentalmente por el nacimiento de su hermano Mateo.

Gabriela necesita mucha atención de la madre y eso a Alicia le genera mucha envidia, por eso no termina de encontrar su espacio ya que tras el nacimiento del bebé, sus padres se tienen que repartir los tiempos para cuidar de los tres hijos y Alicia empieza a reclamar atención provocando un gran estrés en la familia.

A esto se unió la separación temporal de los padres, cuando el padre decidió marcharse de casa. La madre vino desesperada pidiendo ayuda para tomar medidas ante las constantes llamadas de atención de Alicia y su mal comportamiento en casa y en el colegio.

Sus historias, me han dado luz para escribir este artículo que continúa en la página 2