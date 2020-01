Muere Christopher, el tercer hijo de J. R. R. Tolkien y el primer erudito de la Tierra Media

Christopher Tolkien, tercero de los hijos del autor de El Señor de los Anillos, J. R. R. Tolkien, ha muerto a la edad de 95 años. Fue el editor de muchos de los trabajos de Tolkien que se han conocido tras la muerte de su padre, al tiempo que también se erigió como su ejecutor literario

La información fue dada a conocer este jueves 16 de enero por el presidente de la Sociedad Tolkien, Shaun Gunner. El hijo del genial autor católico es considerado el continuador de su legado y, al mismo tiempo, un reconocido autor por su propio mérito. Además, extendió el campo de los estudios sobre Tolkien de una manera excepcional.

Sin el trabajo de Christopher, los lectores embelesado por las historias de la Tierra Media solamente habrían tenido la oportunidad de leer cuatro novelas de Tolkien. El presidente de la Sociedad Tolkien envió sus más profundas condolencias a “Baillie, Simon, Adam, Rachel y el resto de la familia Tolkien”.

El compromiso de Christopher con las obras de su padre redundó en decenas de publicaciones, y su propio trabajo como académico en Oxford demostró su erudición. “Hemos perdido un titán y lo echaremos mucho de menos”, escribió Gunner en la nota necrológica.

Millones de seguidores de Tolkien en todo el mundo estarán siempre agradecidos con Christopher por editar The Silmarillion (El Silmarillion), The Children of Húrin (Los Hijos de Húrin), la serie The History of Middle-earth (La Historia de la Tierra Media) y muchos otros.

Christopher Tolkien nació en Leeds, Reino Unido, el 21 de noviembre de 1924. Después de una infancia en Oxford, se unió a la Real Fuerza Aérea (RAF) durante la Segunda Guerra Mundial y fue destinado a Sudáfrica (curiosamente, país en el que nació su padre).

Después de la guerra, terminó sus estudios y se convirtió en profesor de inglés antiguo y medio, así como de islandés antiguo en la Universidad de Oxford. Tras la muerte de su padre en 1973, se convirtió en el albacea literario de Tolkien Estate y luego editó y publicó el material inédito de su padre, comenzando con The Silmarillion en 1977 y terminando con The Fall of Gondolin (La Caída de Gondolin) en 2018.

Dimitra Fimi, experta en el autor inglés subrayó que los estudios de Tolkien “nunca serían lo que son hoy sin la contribución de Christopher Tolkien. Desde la edición de El Silmarillion hasta la gigantesca tarea de darnos la serie Historia de la Tierra Media, reveló la gran visión de su padre de una mitología rica y compleja”.

Fimi resumió el legado de Christopher diciendo que “nos dio una ventana al proceso creativo de Tolkien, y proporcionó comentarios académicos que enriquecieron nuestra comprensión de la Tierra Media. Fue el cartógrafo de la Tierra Media y su primer erudito”.