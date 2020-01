5 consejos, inspirados en el Papa, para no perder la paciencia

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Perder la paciencia es humano. Esto queda claro después de lo ocurrido la, cuando saludando a los fieles en Plaza de San Pedro,reaccionó dandoen la mano a unade rasgos asiáticos que lo agarró bruscamente de la mano y le empujó hacia ella.

Sin contar que una caída para su ciática hubiera sido fatal y con discreción, el Papa de 82 años, en el primer Ángelus del año, luego se disculpó por el gesto diciendo: “También yo pierdo la paciencia”.

La paciencia es una facultad, es un tesoro escondido, es casi un músculo que va ejercitado. Con un poco de humor, también en línea con Francisco, existen personas que la piden: “¡Señor dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia, pero ya, súbito!”.

De hecho, la palabra paciencia describe la capacidad de una persona para soportar o tolerar una determinada situación sin experimentar nerviosismo o perder la calma. Es un aprendizaje que dura toda la vida, no se produce de pronto.

Del Papa se pretende más que de otros líderes, sin embargo, lo que los medios de comunicación poco señalaron fue su capacidad de pedir disculpas a la fiel en público, dando ejemplo en primera persona. Sin duda, Francisco es un papa que busca con sus gestos acercarse a la gente, no alejarla: toma mate, abraza, besa, bendice acaricia, encuentra, bromea con ellas.

“El amor nos hace pacientes. Tantas veces perdemos la paciencia”, dijo reconociendo su “mal ejemplo”. El problema no es perder la paciencia, que es humano, sino quedarse en el error, no enmendar, salirse del camino y caer en la resignación donde se anida el mal.

Ahí está la parte divina que vive dentro de cada persona, pero qué es una búsqueda. Lo que tenemos de humano y frágil es compensado por la gracia del perdón, la compasión, la coherencia y la valentía de la enmienda. Hay que intentar elegir la paciencia en el instante más ingrato para acercarnos a Dios.

Francisco mismo lo recuerda: “Lo que hace al hombre impuro, de hecho, no viene de fuera, sino sólo de dentro, del corazón (cf. Mc 7, 21). Jesús lo dice claramente” (16.10.2019). Un corazón que sabe pedir disculpas está en sintonía con la compasión divina.

En términos más profanos, la paciencia que no es ilimitada, la podemos perder todos. Entonces, se necesita fortalecer el corazón para salir del hartazgo y no llegar al punto de la alteración, no soportar la realidad y la tensión. Pero, ¿qué sucede cuando encontramos a alguien que con su comportamiento amenaza de acabar con nuestra paciencia?

A continuación, algunas claves para practicar en el caso alguien esté cerca a hacernos perder la calma y la paz. Obviamente, no se trata de una receta y si, hasta el Papa pierde la paciencia, hay que volver a intentarlo, una y otra vez:

Para comprender el valor de la paciencia hay que ponerse en los zapatos del otro y probar compasión. Entonces, hay que preguntarse si la persona que nos ofendió lo hizo adrede, si busca con ello una reacción o, si, en cambio, es fruto de un accidente. “La compasión involucra, viene del corazón y te lleva a hacer algo. Compasión es ‘padecer con’, tomar el sufrimiento del otro sobre sí mismo para resolverlo, para sanarlo. Y esta fue la misión de Jesús” (Santa Marta 16.01.2020).