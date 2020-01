¿Benedicto XVI es el co-autor del libro sobre el celibato? 

“Considerando lasque provocaron la: ‘Desde lo más profundo de nuestros corazones’, se decide que elserá para futuras publicaciones: el, con lade. Sin embargo, el texto completo permanece sin cambios”, informó vía Twitter, el cardenal Robert Sarah, este lunes 14 de enero de 2019.

Benedicto XVI, 92 años, no habría revisado la publicación final del libro junto con el cardenal ghanés de 74 años, en el que se defiende el celibato sacerdotal, según indicaron varios medios de comunicación al citar “fuentes cercanas” al Papa emérito.

El cardenal Sarah publicó algunas cartas del intercambio epistolar y un comunicado para defenderse: “Perdono sinceramente a todos aquellos que me calumnian”.

El también prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano consideró las cartas como una prueba de que según él, Benedicto XVI lo autorizó a realizar el libro que será publicado en francés el 15 de enero.

“Afirmo solemnemente que Benedicto XVI sabía que nuestro proyecto tomaría la forma de un libro. Puedo decir que intercambiamos varios borradores para establecer las correcciones”, declaró vía Twitter, el cardenal Sarah, quien rechazó las hipótesis que circulaban en algunos medios de comunicación.

Benedicto XVI se ha distanciado de la autoría del libro

Por su parte, el arzobispo Georg Gänswein, secretario privado de Benedicto XVI, dijo a la agencia de noticias católica Kathpress en Roma este martes, 14 de enero, y que, a pedido del Papa emérito, llamó en la madrugada para solicitarle al editor que elimine el nombre y la fotografía de Benedicto XVI y que sea retirada la firma de la introducción y de la conclusión del libro.

De esta forma, Benedicto XVI se ha distanciado de la autoría del libro sobre el sacerdocio y el celibato, que publicó el cardenal Sarah. El papa emérito escribió el texto sobre el sacerdocio en el verano de 2019, según el arzobispo Gänswein. También sabía que el texto debería aparecer en un libro. Pero, Benedicto XVI no fue informado sobre la forma y el diseño real del texto, dijo Gänswein.

La defensa del cardenal Sarah

Por su parte, el cardenal Sarah publicó un comunicado oficial este martes, 14 de enero de 2020, en el que reconstruye los hechos. Y afirma que explicó a Benedicto XVI que “nuestro libro” sería impreso durante las vacaciones de Navidad y “aparecería el 15 de enero”.

El 5 de septiembre, afirmó, visitó el monasterio Mater Ecclesiae donde vive Benedicto XVI, para pedirle que redactara un texto sobre el sacerdocio católico, con una atención especial al celibato.

“La controversia que durante varias horas pretende ensuciarme al insinuar que Benedicto XVI no fue informado de la publicación del libro Des profondeurs de nos coeurs (ed. Fayard), se advierte profanamente contradictorio.

Perdono sinceramente a todos aquellos que me calumnian o que quieren oponerme al Papa Francisco. Mi apego a Benedicto XVI permanece intacto y mi obediencia filial al papa Francisco es absoluta”, se lee en el comunicado de hoy.

Las cartas de Benedicto XVI

Sin embargo, en las cartas publicadas por el mismo cardenal ghanés vía Twitter, Benedicto XVI manifiesta que no tiene las fuerzas para enfrentar una publicación teológica.

“Me conmovió profundamente cuánto usted ha entendido mis últimas intuiciones. Por mi parte, el texto puede ser publicar en la forma que usted prevea”, se lee en la carta de Benedicto XVI al cardenal Sarah, difundida por este último en Twitter, luego de que se filtrara de que el Papa emérito desconocía la publicación del texto.

El cardenal Sarah publicó tres cartas de Benedicto XVI, la primera con fecha 20 de septiembre ,12 de octubre y 25 de noviembre de 2019.

En la primera, leemos de la “petición inesperada” del cardenal Sarah al Papa emérito de “un texto sobre el sacerdocio con especial atención al celibato”. “Antes de su carta, había comenzado a escribir alguna reflexión sobre el sacerdocio. Pero escribiendo he sentido siempre cada vez más que mis fuerzas no me permiten más la redacción de un texto teológico”, se lee en la misiva del 20 de septiembre.

Luego de la solicitud del alto prelado africano, se lee en otra carta firmada por Benedicto XVI: “He retomado mi trabajo y te enviaré el texto cuando esté traducido del alemán al italiano”. Hecho que, según la segunda carta, habría sucedido el 12 de octubre.

En esta última carta de noviembre, menciona un texto agregado por el cardenal Sarah a la contribución de Benedicto XVI y “por toda la elaboración que usted hizo”. “En realidad había escrito 7 páginas de aclaración metodológica de mi texto y estoy realmente feliz de decirle que Usted ha sabido decir lo esencial en media página”. Cabe notar que el tema del celibato dentro del libro ocupa 176 páginas.

El intercambio epistolar no aclaraba un punto…

El Papa emérito, concluyó que el texto puede ser publicado en la forma que el cardenal Sarah predisponga. No obstante, en las cartas no se expresa dónde, cuándo, cómo, qué se publicará y quién lo publicará. Esto queda en la esfera privada de los protagonistas del intercambio epistolar. De ahí, la “controversia” que el libro ha suscitado.

De hecho, la alusión al texto en cuestión no significa dar la autorización a publicar un libro en co-autoría y menos con la firma del papa emérito Benedicto XVI. En otras ocasiones, el Papa alemán ha firmado un texto con su nombre de bautismo, precisamente para distinguir entre sus pensamientos personales y lo que es una publicación magisterial.

Acto seguido, monseñor Gänswein dijo: “Fue un malentendido sin cuestionar las buenas intenciones del cardenal Sarah“. Al respecto, el secretario privado del Papa emérito, argumentó que la cuestión de los derechos de autor sobre el texto original de Benedicto XVI no fue aclarado. En estos, casos, si fuera el co-autor, habría tenido que firmar un contrato con Fayard, la editorial francés, pero eso no sucedió.

De ahí, la respuesta final del cardenal Sarah de cambiar la presentación del libro y quedar como único autor para las “futuras publicaciones” y citar a Benedicto XVI como “contribuidor”, además de anunciar hoy que el texto completo permanece sin cambios.

La versión del Vaticano

Por su parte, la comunicación desde el Vaticano ha considerado el libro sobre el celibato como una contribución del cardenal Sarah y Benedicto XVI en “obediencia filial al Papa”, según un editorial firmado por Andrea Tornielli publicado en Vatican News este 13 de enero de 2020.

Tornielli igualmente subrayó que, a pesar de las discusiones durante el Sínodo para la Amazonía sobre la ordenación de hombres casados, el Papa Francisco no mencionó en su discurso final el tema. Mateo Bruni, portavoz de la Santa Sede destacó que sobre el celibato sacerdotal, el actual pontífice no ha cambiado idea.

Se trata de la tercera vez que el Papa emérito es noticia por declaraciones o publicaciones. Primero fue en 2017 y, después en 2019, cuando hizo visible algunas objeciones en materia litúrgica y también la publicación en una revista alemana sobre su análisis personal sobre la crisis de la pederastia eclesial.

[Ultima actualización: 14:00 Hr. de Roma]