La CNN difamó a un joven católico y ahora le indemniza por daños morales

Vídeo fuera de contexto y acusación no comprobada

La cadena norteamericana de televisión CNN llegó a un acuerdo de indemnización con el joven Nick Sandmann, estudiante católico de instituto de Kentucky, por haber difundido una noticia difamatoria contra él tras la Marcha por la Vida de 2019.

La Marcha por la Vida es un evento de inspiración de cristiana que tiene lugar anualmente en los Estados Unidos en apoyo a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, con énfasis en la defensa del nascituro.

Tras la marcha de 2019, el 19 de enero, la CNN divulgó un vídeo en el que, aparentemente, jóvenes estudiantes del Colegio Católico Covington, de Kentucky, estarían acosando al activista nativo norteamericano Nathan Phillips mientras él tocaba un tambor ceremonial.

El vídeo divulgado muestra a Nick Sandmann usando una gorra con el lema de la campaña presidencial de Donald Trump, “Make America Great Again“. El joven está sonriendo al lado de Nathan Phillips. Según el activista, los estudiantes católicos le habrían acosado gritando la frase “Construyan el muro”, en referencia a la promesa electoral de Trump de cerrar la frontera con México para evitar la entrada de inmigrantes ilegales.

El vídeo se hizo viral y provocó una ola de peticiones de expulsión de Sandmann y de sus compañeros de la escuela. Incluso la diócesis a la que los jóvenes pertenecen publicó declaraciones condenando su comportamiento.

Sin embargo, se descubrió a los pocos días otro vídeo que aclaraba lo que de verdad había sucedido.

Nuevo vídeo revela los hechos reales

Las nuevas imágenes demostraban que eran los jóvenes católicos los que habían sido intimidados por el grupo de nativos norteamericanos y por los miembros de los autodeclarados israelitas hebreos negros (BHI, por su sigla en inglés), que profirieron insultos raciales contra los estudiantes. La supuesta frase “Construyan el muro”, que Nathan Phillips alegaba que le gritaban los jóvenes católicos, no se escucha en ningún momento en los varios vídeos grabados sobre el incidente.

Lo que las imágenes muestran es que fue el activista Phillips quien se acercó a los alumnos católicos y empezó a tocar su tambor en la cara de Nick Sandmann, que no reacciona y se limita a continuar rezando. Sandmann explicó que sonrió en ese momento para intentar suavizar la situación, de la que era víctima, no agresor.

La diócesis de Covington y el Colegio Católico Covington se retractaron de las declaraciones precipitadas que habían publicado condenando la supuestamente agresiva postura de los jóvenes, ahora desmentida con pruebas. El obispo Roger Foys conversó personalmente con los estudiantes para pedirles disculpas por su prematura respuesta.

El proceso

El acuerdo cerrado el pasado 7 de enero forma parte del proceso iniciado por Sandmann contra los medios de comunicación CNN, Washington Post y NBC Universal, por valor de 800 millones de dólares, por daños morales y pérdidas materiales. Contra la CNN en concreto, el proceso abierto en marzo de 2019 pedía 275 millones de dólares. Algunos medios de comunicación han publicado que el acuerdo sería de 250 millones, pero esta información no ha sido confirmada.

La defensa del joven, que tiene 16 años, demostró en el proceso las consecuencias que sufre en su vida cotidiana tras la cobertura mediática difamatoria e irresponsable. Su abogado Todd McMurtry afirmó a Fox News que presentará acciones contra 13 acusados, entre ellos las cadenas ABC, CBS, The Guardian, The Huffington Post, NPR, Slate y The Hill, y otros medios de comunicación de menor entidad.