Lo que nos espera en 2020 en América Latina

El año 2020 puede ser un año bueno para los países de América Latina en general, pues hay escasos procesos electorales, y es difícil que se repitan las convulsiones del año pasado 2019.

El 2019 fue un año para olvidar, o mejor dicho, para aprender de él lo que nos ha enseñado. Chile ha vivido una revuelta que desembocará en un plebiscito sobre el cambio de Constitución.

Argentina celebró elecciones presidenciales, con cambio de gobierno (han vuelto los kirchneristas), en medio de una fuerte crisis económica. Bolivia celebró unas elecciones que le costó la presidencia y el exilio a Evo Morales.

En Colombia con revueltas callejeras.

Venezuela con una crisis total que parece ya crónica.

En Perú tuvo que disolverse el Congreso y convocar elecciones extraordinarias “congresales”.

Brasil vivió los peores incendios del Amazonas. Ecuador también vivió la tensión en las calles.

Y en México siguen los cárteles funcionando como estados dentro de la propia República Federal.

Hubo también elecciones en El Salvador, Panamá, Guatemala y Uruguay, además de las citadas Argentina y Bolivia.

Además, y sobre todo, en Centroamérica se registró la mayor y más masiva emigración hacia Estados Unidos que se ha registrado hasta ahora. México tuvo que impedir, de acuerdo con los Estados Unidos, la entrada de centenares de miles de migrantes a este país del norte.

Los inmigrantes son rechazados por el presidente Donald Trump, vengan de donde vengan. Pero este año también hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Cambiarán las políticas restrictivas a la inmigración? Muchos latinos esperan que cambie, porque no se arreglan las migraciones con muros y empalizadas, sino con puentes y diálogo, como ha dicho siempre el papa Francisco.

Para el 2020 todo parece indicar que no tendrán lugar estas migraciones masivas, y los problemas sociales, políticos y económicos se intentarán resolver en el propio país con la imprescindible ayuda de la comunidad internacional, y por la vía del diálogo y de la democracia, y no por la confrontación y la dictadura. Pero eso sí, los graves problemas que afloraron en 2019 no se resuelven en un año.

Hay también migrantes venezolanos, colombianos, ecuatorianos… que buscan otros países para vivir en paz y sean respetados como personas y ciudadanos. Han encontrado incomprensiones, rechazo y bloqueos en algunos lugares, cuando parecía que no se rompería la hermandad entre los países latinos de América.

De cara al 2020 se celebran elecciones en Bolivia, República Dominicana, Venezuela, Perú (Congresuales), un referéndum sobre la Constitución en Chile (la actual se elaboró en la dictadura de Pinochet), además de elecciones comunales o municipales en varios países, entre ellos República Dominicana, Uruguay, Chile y Costa Rica.

Sin embargo, los procesos electorales, aun siendo importantes, no eliminan de por sí las crisis económicas y sociales, y tampoco las migraciones y el populismo.