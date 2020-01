“El diablo lloró delante de mí”: Habla la ayudante de Don Amorth

La hermana Angela Musolesi es una monja franciscana seglar que se ha especializado en el Ministerio de Liberación. Ha sido colaboradora de Don Gabriele Amorth durante aproximadamente 30 años, con quien también ha escrito libros sobre cómo liberarse de la acción del diablo.

Ha fundado los Hijos de la Luz que tienen esta vocación:

“Nacimos espontáneamente, por voluntad del Padre. De una manera muy simple, oramos estableciendo centros de oración con familias. Las mismas familias, reunidas con otros amigos, realizan oraciones de intercesión a quienes lo solicitan. Queremos ser testigos valientes de la misericordia de Dios para ofrecer al mundo la alegría de Dios, su amor infinito“.

Entrevistamos a la hermana Angela sobre todo sobre el tema de la familia, porque los testimonios recogidos en su larga experiencia muestran que el matrimonio es un objetivo privilegiado para la acción del mal. El deseo es liberar este tema del velo de la pura superstición o de la sombra del miedo.

Querida Angela, gracias por tu disposición a intercambiar algunos pensamientos con Aleteia. Comienzo con una pregunta directa: ¿deberíamos tenerle miedo al diablo?

Te contaré sobre un episodio que me sucedió hace dos días. El diablo nos tiene miedo a los que tenemos fe. Tiene miedo porque sabe que somos de Dios.

Hace dos días estaba orando con un sacerdote por una persona; mientras hacía oraciones de liberación, Satanás se presentó; estaba muy enojado y repitió: “Te mataré, te mataré”. Respondí: “No puedes hacerme nada porque estoy protegida por la Inmaculada Concepción”. Señalé la estatua de María Santísima y repetí la frase tres veces.

La tercera vez que le recordé la protección de la Inmaculada Concepción, comenzó a llorar. Me impactó. Yo medito mucho sobre todo lo que me pasa, tanto que, irónicamente, me llaman cartesiana. Me llamó la atención este episodio: él lloró.

Esto significa que Satanás conoce bien la verdad, él sabe bien que Nuestra Señora lo ha derrotado. Satanás sabe bien que ha sido derrotado por María y que no puede hacer nada a los protegidos por María, a las personas de fe que se confían a ella. Satanás lloró porque sabe que es un perdedor, así que no debemos tenerle miedo.

Te puede interesar: El sorprendente día en que el propio diablo alabó la Inmaculada Concepción de María

En parte, también debemos desacreditar esa frase que a veces se dice a los sacerdotes en el seminario: “Si no lo molestas, él no te molestará”.

Quien diga esto va en contra de la Doctrina de la Iglesia que dice que el Señor siempre está delante de nosotros, y detrás de nosotros tenemos al diablo que empuja en contra en todo momento; pero si tenemos fe y el poder del Espíritu Santo está en nosotros, el diablo no puede hacer nada.

Incluso aquellos que no tienen una experiencia de fe se cruzan con la palabra “diablo”, tal vez piensen que es un monstruo más imaginario que real. Ayúdame a aclarar un poco: ¿quién es el diablo?

Lo explicamos con las palabras del Evangelio que lo definen como una entidad pensante. No es solo un pensamiento de negatividad y malicia, el diablo es en sí un ser pensante.

Para dar una idea de lo que significa: en el infierno, que es un estado de alma de extrema negatividad y donde los demonios luchan entre sí, hay excrementos y hay fuego que arde: así que sí, es un estado del alma, pero es real.

Te puede interesar: Los 3 sufrimientos del infierno

Una cosa que me impresiona mucho en sus libros, en la que su experiencia se une paso a paso con la de Don Amorth, es el poder de la Virgen. Al leer los testimonios de liberación de la opresión del maligno en el que has estado presente, es sensacional ver documentada la ira que el demonio muestra precisamente por el arma más poderosa que tiene María, su humildad.

En primer lugar, tenga en cuenta que las enseñanzas que repito son las de Don Amorth, que algunos en la Iglesia rechazan. Por ejemplo, algunos discuten que las monjas y los sacerdotes pueden mandar al diablo.

Como se muestra en entrevistas y videos, Don Amorth recordó que las oraciones de liberación son oraciones privadas, escritas por sacerdotes, que cualquiera puede hacer, incluso aquellos que mandan al diablo.

Te puede interesar: Oración de exorcismo a san Miguel arcángel

Vayamos a María. Hace poco tiempo, oré por una persona oprimida por el maligno con un sacerdote que se adhiere a los principios de Don Amorth y se unió a nosotros, los Hijos de la Luz que fundé.

Primero ordenó a cada legión inmunda que se alejara de la persona, luego yo lo repetí. Satanás apareció y dijo: “No recibo órdenes de una mujer”. “¿Ah no?”, le respondí y tomé la imagen de María y le recordé que fue derrotado por una mujer, luego se enfureció.

Ten en cuenta que los principios de Satanás son ante todo la creencia de que él es el más grande, y luego que las mujeres no valen nada.

Debido a esta lógica, es una locura admitir que fue derrotado por una mujer, de ahí la desesperación que manifiesta cuando se le recuerda. A veces le escuché decir sobre María: “Vuestra madre, no mi madre”.

Es un revés indescriptible para los más orgullosos inclinarse ante los más humildes …

¡Orgullo! Y los hombres orgullosos no se dan cuenta de que se expresan en palabras como el diablo. A menudo se refiere a los hombres llamándolos “imbéciles”, una expresión que escuchamos muchas veces en la boca de la gente. ¡Esa expresión da vulgarmente la idea de qué respeto tiene el demonio por los hombres! Recordemos … nos llama así.

Te puede interesar: Los 7 pecados capitales: cómo el Diablo te incita al orgullo

En cada circunstancia, mucho depende de la fe que todos tienen, porque el poder de la oración depende directamente de la fe que uno tiene.

¿Cómo comenzó la historia de tu viaje de fe y oración junto a Don Amorth?

Simplemente, hace muchos años –algo más de treinta– mientras oraba. Le dije a Dios: “Para lo que sea, envíame”. Lo dije así, pero el Señor nos toma la palabra.

Muy poco tiempo después me uní a un grupo de oración en el que también participaba Don Amorth, donde teníamos catequesis.

Era un grupo fundado por un esposo y una esposa que le ayudaban durante los exorcismos, porque siempre es necesario un grupo de oración para apoyar al sacerdote.

También porque se necesita a alguien para ayudar a las personas poseídas: cuando se ordena a los demonios que se vayan, se enojan mucho; patean, escupen. Hay una necesidad de apoyo.

Yo también empecé este camino, profundicé en el valor de las oraciones de liberación y el Señor, que es un gran pedagogo, empezó a enviarme casos simples y luego más complicados. Desde entonces, he seguido las catequesis de Don Amorth y sus enseñanzas.

Para aquellos que no son expertos, ¿explicamos la diferencia entre el exorcismo y la oración de liberación?

El exorcismo está establecido por la Iglesia y solo puede ser realizado por sacerdotes nombrados por obispos. Solo y exclusivamente ellos pueden hacerlo.

Te puede interesar: 7 verdades sobre el exorcismo y los exorcistas

Las oraciones de liberación son oraciones privadas que no están absolutamente presentes en el ritual del exorcismo. Son oraciones escritas por sacerdotes y pueden ser de petición a Dios (como “Señor, ten piedad de mí, libéralo …”) o imperativo para el diablo, pero como dije antes, algunos argumentan que esto último no se puede hacer.

Te puede interesar: Cómo hacer una oración de sanación y liberación eficaz

Las enseñanzas de Don Amorth también aprueban oraciones imperativas al diablo. Quiero aclararlo, hay entrevistas, que también se pueden ver en Youtube, en las que Don Amorth dice que cualquier sacerdote o monja puede hacer estas oraciones en las que ordenan a la legión inmunda que se vaya, y los grupos de oración también pueden hacerlo si están bien preparados.

Te puede interesar: Oración de curación y liberación

También hay casos de personas que vienen a nosotros (es decir, los Hijos de la Luz) después de estar con un exorcista que no ha encontrado nada en ellos; luego vienen a nosotros y se desata el infierno. No estoy diciendo que seamos mejores o que hay facciones, quiero recordar que todo depende de la fe de quienes rezan.

Aquí, con respecto a la posesión diabólica, tendemos a pensar que es una experiencia rara y extrema. Pensamos en películas de terror. O escuchas ciertas historias y las olvidas fácilmente diciendo “nunca me va a pasar”. En cambio, los testimonios que cuenta revelan la presencia diaria del mal, las maldiciones son una triste realidad muy frecuente. ¿Qué puede decir al respecto para ayudarnos a no caer en la trampa de las sugerencias y mantener los ojos abiertos?

Además de la posesión diabólica, hay muchas etapas intermedias en las que la persona sufre acoso. Este estado de opresión tiene un gran impacto en la vida diaria de una persona.

Por ejemplo, puede suceder que una empresa vaya mal, que la persona esté físicamente enferma como resultado de las maldiciones que se le han hecho.

Esta situación intermedia de acoso puede bloquear al individuo, porque hay una conexión con el maligno.

Te puede interesar: Un experto exorcista te explica qué es el maleficio y cómo defenderse

Aparte de eso, las posesiones también son más extensas de lo que pensamos; como Don Amorth dijo recientemente, y me lo dijo personalmente, cuando hacen una maldición sobre el matrimonio de alguien, desafortunadamente, incluso la descendencia se ve afectada y también está muy oprimida.

No hace falta decir: “¡No tienes que asustar a la gente!”. No quiero asustar a la gente, quiero decir la verdad que veo.

Otro elemento que despierta escepticismo es que la posesión o el acoso no siempre se manifiestan de inmediato, por lo tanto, existe una tendencia a liquidar rápidamente la cosa si los signos no llegan de inmediato.

Me sucedió, a través de las oraciones de liberación, que el diablo apareció después de 6 meses. No hay que ser superficial al evaluar la situación de cada persona.

¿Y por qué el diablo está tan ansioso por atacar a la familia?

La familia es un icono de la Santísima Trinidad y la familia es lo que construye y lleva a la sociedad. Para afectar la imagen de Dios en nosotros, el diablo afecta a la familia porque es el pilar de la vida y, por lo tanto, también del reino de Dios.

¿Cómo ayudamos a las personas a entrar en estos temas sin miedo y sin el velo distorsionado de la superstición?

En primer lugar, digo que todos pueden seguirnos en nuestro sitio de los Hijos de la Luz, donde es posible leer documentos de Don Amorth y testimonios de personas curadas.

Pero antes que nada debemos tener en cuenta que la fuerza que tenemos en nosotros, los carismas que hemos recibido en el bautismo, crecen a medida que se ejercitan.

Las personas deben entender que deben invocar al Espíritu Santo todos los días. Es nuestra fuerza. Si me olvido de invocarlo durante dos días, no tengo que tirar la toalla, comenzamos de nuevo. Es el Espíritu el que nos permite ver las maravillas obradas por el Señor y obrarlas en nuestro turno.

Te puede interesar: Oración para invocar al Espíritu Santo

También me impacta tu insistencia en que se rece la novena a la Preciosísima Sangre de Jesús. Invitas fuertemente a rezarla, a insistir, y enfatizas que a Dios le gusta nuestra insistencia en la oración. ¿Por qué?

Gracias a la Sangre de Jesús los demonios han sido derrotados. Toda forma de devoción es excelente, pero el diablo teme particularmente a esta.

Hay episodios concretos que dan testimonio del poder de esta novena. En este momento, recuerdo lo que una mujer que conozco desde hace 20 años me contó: su esposo era adicto a la heroína, durante 8 años fue sanado y acompañado en el camino de curación por la oración asidua de su esposa a la Preciosa Sangre de Jesús, no recuerdo exactamente si ella había sido fiel en la oración incluso durante un año, pero ciertamente algo similar.

Una última cosa. Su experiencia le pone en contacto con las heridas infligidas por las maldiciones; solo por el contraste emerge el maravilloso retrato de algo olvidado: bendiciones.

Es cierto que las personas no son conscientes de la importancia de las bendiciones. En los últimos años de su vida, Don Gabriele Amorth contó el caso de una mujer que le había pedido ayuda porque su vecino la había maldecido.

Cada vez que pasaba, el vecino le gritaba maldiciones. Él sugirió: “Cuando lo veas, bendícelo desde la distancia sin hacerle saber lo que estás haciendo”. La mujer regresó a él más tarde confirmando que el vecino había dejado de odiarla.

Debemos bendecir a nuestros hijos, los sacerdotes no deben olvidar bendecir el territorio. Don Amorth nos recordó que las personas deben despertarse, no deben esperar a ser bendecidas solo por el Señor y los sacerdotes: todos pueden comenzar a bendecir su hogar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Todas las noches uno debe bendecir a sus hijos con una señal de la cruz, incluso sin los sacramentales (agua o aceite bendito). Al diablo eso, realmente, le molesta.