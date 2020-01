Claves para vivir con autoestima

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

¿Cómo crecer en? Cuando una persona anda baja en la consideración que tiene de una misma, tiende a rebajary a pensar que nunca podrá realizar. Pero eso no es verdad.

La autoestima es el grado de satisfacción personal que uno tiene de sí mismo y varía según los inputs en los que nos fijamos.

Cuando los inputs son reales, la autoestima se va situando en el nivel que realmente corresponde. Es un asunto a trabajar personalmente y aquí vamos a ver qué aspectos puedes tener en cuenta. Puedes verlo también de forma más gráfica en la galería de imágenes:

El grado de competencia

Es importante conocerse y conocer si mis expectativas acerca de mi mismo son reales. Si deseo ser campeón de Formula 1 pero ni siquiera conduzco, mis expectativas no son reales y me producen una frustración continua.

Esa frustración desaparece el día que yo reconozco que no soy competente en conducción. Y eso no significa renunciar a objetivos más proporcionados, por ejemplo aprender a conducir, que sería el primer paso.

El grado de libertad

Los demás no deben decidir por mí. Debo ser yo quien tome decisiones, quien escoja y quien, al fin, me equivoque o acierte. Si no hay libertad, uno se siente en manos de otro y se ve arrastrado.

La autoestima mejora cuando uno toma las riendas de su propia vida.

El grado de respeto

Todos debemos ser respetados por las demás personas: el marido y la esposa, los novios entre sí, los amigos, el jefe y los trabajadores, los colegas… El respeto y el aprecio nos hacen crecer en autoestima.

Cuando falta el respeto es que la relación es tóxica y hay que poner los medios para cambiar la situación: o mejora o hay que huir de ella. El respeto siempre debe ir en todas direcciones: de padres a hijos y viceversa, por ejemplo.

El grado de afecto

Sentirse querido da alas para sacar de nosotros nuestra mejor versión. Busca quien te quiera sin pretender otra cosa más que amarte y querer tu bien. Eso, en primera instancia, está en la familia.

Las experiencias positivas

La memoria juega un papel importante en la autoestima. Fomenta el recuerdo de experiencias positivas: en el deporte, en la profesión, en el estudio, con tu familia…

Todo lo que ocurrió de bueno forma parte de tu camino y es terreno firme para seguir adelante. Fomenta en ti los buenos recuerdos.