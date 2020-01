Papa Francisco: Un cristiano no puede sembrar guerras

No podemos “ser cristianos” si somos “sembradores de guerra” en familia, en nuestro barrio, en el puesto de trabajo: “que el Señor nos de el Espíritu Santo para permanecer en Él y nos enseñe a amar, sencillamente, sin hacer la guerra a los demás”.

Es la oración del Papa en la Misa de esta mañana en Casa Santa Marta. Recordando la oración colecta, con la invocación a Dios de conceder a “todos los pueblos” una “paz segura”, el pensamiento de Francisco viene al día de hoy.

Cuando hablamos de paz, en seguida pensamos en las guerras, que en el mundo no haya guerras, que haya una paz segura, es la imagen que nos viene sempre, paz y no guerras, pero siempre fuera: en ese país, en esa situación… También en estos días en que hay tantos fuegos de guerra encendidos, la mente va en seguida allí cuando hablamos de paz, [cuando pedimos que] el Señor nos dé la paz. Y esto está bien; y debemos rezar por la paz del mundo, debemos siempre tener presente este don de Dios que es la paz y pedirlo para todos.

Francisco exhorta al mismo tiempo a preguntarnos “cómo” va la paz “en casa”, si nuestro corazón está “en paz” o “ansioso”, siempre “en guerra, en tensión por tener más, por dominar, por hacerse escuchar”.

La “paz de las gentes” o de un país, explica, “se siembra en el corazón”: “si no tenemos paz en el corazón, ¿cómo pensamos – se pregunta – que habrá paz en el mundo”? Y sin embargo, observa, “habitualmente” no lo pensamos. La primera lectura de hoy, del apóstol san Juan, subraya el Pontífice, “nos indica el camino”, el camino para llegar a la “paz interior”: “permanecer en el Señor”.

Donde está el Señor hay paz. Es Él quien da la paz, es el Espíritu Santo que Él envía a poner paz dentro de nosotros. Si permanecemos en el Señor nuestro corazón estará en paz; y si permanecemos habitualmente en el Señor cuando resbalamos en un pecado o en un defecto será el Espíritu el que nos ilumine este error, esta caída. Permanecer en el Señor. ¿Y cómo permanecemos en el Señor? Dice el Apóstol: “Si nos amamos unos a otros”. Esta es la pregunta, este es el secreto de la paz.

La tentación del diablo

Francisco habla de amor “verdadero”, no – afirma – el de las “telenovelas”, de “espectáculo”, sino el que impulsa a hablar “bien” de los demás: de lo contrario, dice, “si no puedo hablar bien cierro la boca”, no hablo mal y no cuento “cosas malas”. Porque “hablar mal de los demás” es “guerra”.

El amor, subraya, “se deja ver en las cosas pequeñas”, porque “si hay guerra en mi corazón – subraya – habrá guerra en mi familia, habrá guerra en mi barrio y habrá guerra en el puesto de trabajo”. Los “celos”, las envidias, las murmuraciones, prosigue, nos llevan a hacer la guerra uno a otro, “destruyen”, son como “porquerías”.

El Papa invita una vez más a reflexionar cuántas veces se habla “con espíritu de paz” y cuántas “con espíritu de guerra”, en cuántas veces se es capaz de decir: “cada uno tiene sus pecados, yo miro los míos y los otros miran los suyos”, y cerrar “la boca”.