Cómo la Laudato Si’ inspiró a este emprendedor

¿Quién no ha eliminado alguna vez un boletín informativo o un correo electrónico publicitario sin siquiera abrirlo? Seguro que tú también. Partiendo de este hecho, Amaury de Larauze lanzó en 2018 Kiliba , una solución que permite a las empresas enfocar y segmentar mejor el envío de suscomerciales.

Pero primero remontémonos unos años atrás, hasta 2012. Después de dos primeras experiencias profesionales, Amaury de Larauze lanzó con su socio Belacom, un distribuidor de software de email marketing. “Monté esta empresa porque siempre había querido hacerlo”, explica.

Un proyecto en el que los valores cristianos le ayudaron mucho. “En este periodo me había unido también a un equipo de Empresarios y Dirigentes Cristianos (EDC)”, detalla Amaury de Larauze.

“Tenía 28 años y me encontraba con personas de la edad de mis padres”, comenta divertido. “¡Aprendí muchísimo del contacto con ellos!”.

Así se dio cuenta también de la complejidad de ser plenamente cristiano en el mundo empresarial. “Personalmente, siempre lo había asumido. Pero es algo que hay que cuidar todos los días, hay que ser una persona íntegra con valores y convicciones”.

Otro signo tangible de su fe: una figurita de la Virgen de Fátima vela por su equipo. “Está colocada discretamente sobre mi escritorio y mi mirada se posa regularmente sobre ella”.

Sin embargo, en realidad fue la lectura de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco, dedicada al medio ambiente y a la salvaguarda de la casa común, la que daría un nuevo impulso al desarrollo de su empresa.

“Recibí una bofetada en la cara”, cuenta con sinceridad. “El sector del marketing digital es extremadamente contaminante: la huella de carbono de un correo no deseado es de 0,3 gramos de CO2. En otras palabras, la energía consumida para su tratamiento equivaldría a la producida por cuatro grandes centrales de carbón recientes”.

Leyendo ese texto, reflexionó: “O me voy a plantar zanahorias a Lozera o intento ver qué puedo hacer en mi empresa para hacer que la situación evolucione. La respuesta me resultó obvia: ¡me toca cambiar de trabajo!”.

“Lo que encuentro apasionante es crear valor, tener gente que se realice dentro de la empresa”

Así fue como nació, en 2018, Kiliba, una solución de marketing ecológico que apunta a un 100 % de tasa de apertura gracias a una optimización de la selección y la segmentación.

“Laudato Si’ fue el punto de partida de Kiliba: cuando me levanto por la mañana, no estoy aumentando la contaminación digital, sino intentando reducirla”. En general, “me digo que no estoy aquí por azar, me dejo guiar: allá donde esté haré aquello que pienso que es lo mejor”.

Ya sea en Belacom o en Kiliba, Amaury de Larauze reconoce de buena gana: “Lo que encuentro apasionante es crear valor, tener gente que se realice dentro de la empresa. En Kiliba, lo que me motiva aún más es intentar mover las líneas en un entorno estancado. ¡Y por supuesto cuento con los consejos del Papa para guiarme!”.