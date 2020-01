Mira a los bisnietos de von Trapp cantar de forma improvisada una famosa canción

Mira cómo los miembros más jóvenes de la familia de von Trapp cantan improvisadamente “Edelweiss”. La canción apareció en la película de 1965 del show de Rodgers y Hammerstein, The Sound of Music, sobre la huída de su familia de la Austria ocupada por los nazis.

El video, que fue grabado hace varios años, presenta a cuatro nietos de Kurt von Trapp (en realidad llamado Werner en la vida real), conocido como el “incorregible”.

Hasta 2016, los cuatro (Sofía, Melanie, Amanda y August) formaban parte de un grupo de canto, Los von Trapps, que continuó con la tradición de los legendarios cantantes de la familia Trapp. Su bisabuelo fue Georg Ritter von Trapp y su bisabuela abuela fue Maria von Trapp, interpretada por Christopher Plummer y Julie Andrews en la película.

Este video, filmado en un estudio de producción en Ohio, captura al grupo cantando para el personal.

Después de que el video recibió más de un millón de visitas en YouTube, este mensaje fue publicado por alguien que presenció el concierto improvisado:

“Estos ‘niños’ se presentaron en la oficina donde trabajo en Columbus, Ohio, cantaron para nuestro personal por la bondad de sus corazones … y fue una actuación improvisada. Trabajo para una productora de video … Alguien agarró una cámara y los filmó ”, se lee en el comentario. “Los bisnietos de von Trapp ni siquiera saben que esto existe en YouTube. Ni siquiera sé cómo localizarlos. Son personas extremadamente humildes y encantadoras ”, decía.

La familia von Trapp se estableció en Vermont después de huir de la Austria ocupada por los nazis, luego de que Georg von Trapp se negara a cantar en la fiesta de cumpleaños de Hitler y se negara a aceptar una comisión en la armada alemana. En el libro de María de 1955, Around the Year with the Von Trapp Family, narra su vida en el camino y cómo la gran familia permaneció arraigada en la fe católica.

En el libro, nos enteramos de que la familia von Trapp asistió a tres misas en Navidad, como lo hicieron en Austria.

Conoce más sobre las tradiciones de Navidad de los von Trapp:

