Consejos de oro para guardar la decoración navideña

Pasarlo bien juntos

¿Estás a punto de guardar la decoración navideña? Aprovecha ese momento para que se convierta en un encuentro familiar y que los más pequeños aprendan a vivir valores como el. De paso también los mayores los pondremos en práctica.

Guardar la decoración es mucho más que hacer un “marie kondo”: es una ocasión de pasarlo bien juntos, divertirnos cuidando la casa y dejar todo listo para que el año que viene sea muy fácil encontrar cada cosa y decorar la casa en poco tiempo.

Haz que todo quede guardado con orden de forma que el año que viene sea muy fácil decorar la casa por Navidad.

Aquí tienes varias ideas prácticas para que el momento de recogida sea sencillo y eficiente, sobre todo pensando en dos cosas:

El espacio de que disponemos en casa. Cómo queremos encontrar los adornos el año próximo.

¿A que da gusto cuando nos ponemos a decorar la casa en Navidad y encontramos las cosas bien guardadas, en su sitio y sin sustos de última hora?

Puedes ver en la galería fotográfica los trucos que te ayudarán:

1. Recoge las cosas con orden. Usa cajas para ordenar los objetos y separa: en una las figuras del belén y en otra los adornos del árbol de Navidad. Usa una tercera caja para la decoración del resto de la casa. Según el volumen, te puede ayudar tener cajas distintas para bolas (metidas en bolsas transparentes por colores).

2. Limpia el polvo de las figuras y los adornos antes de envolverlos. Así están en perfecto estado para la próxima Navidad.

3. Envuelve las piezas frágiles en film de burbujas o papel de periódico para evitar golpes.

Ten especial atención con las piezas importantes a la hora de quitarles el polvo, envolverlas y guardarlas en la caja correspondiente.

4. Etiqueta. Cada caja debe poder identificarse a simple vista. Pon una etiqueta donde diga su contenido o compra cajas de plástico transparente para que se vea a simple vista.

5. Deja todas las cajas de decoración navideña en un mismo lugar: el garaje, un altillo, un armario… No desperdigues lo que luego necesitarás encontrar para un mismo día.

6. Tira lo viejo ahora. Haz este trabajo ahora y no lo dejes para el año próximo cuando te pongas a montar el belén porque en ese momento te provocará mal humor. Adelanta el trabajo y desecha pieza rotas que son irrecuperables: velas consumidas, adornos del árbol que se estropearon, luces que no funcionan, musgo seco que no deseas conservar…

7. Deshaz los nudos. Esto sirve para lazos, cintas, luces del árbol o del balcón… Deja todo de forma que el próximo año sea sacar de la caja y colocar sin perder tiempo.

Comprueba que las luces funcionan y deja el cable bien enrollado.

8. Arregla piezas rotas del belén. Comprueba si se han descascarillado, si las coronas de la Virgen , el Niño y san José están bien, si el ángel tiene un ala rota, si a alguna figurilla le faltan dedos o si una ovejita se quedó sin una pata.

Es el momento de restaurar las piezas que han sufrido algún pequeño deterioro pero servirán para otros años.

9. Limpia la zona de la casa donde estuvo instalado el belén o el árbol. Siempre suele quedar restos de abeto, musgo, arena, etc.

10. Al acabar, esto merece un autopremio: una merienda sabrosa con los niños. Os lo habéis ganado. Es una ocasión más para hacer de la Navidad un momento familiar.

