Descubre los distintos ángeles del pesebre y sus mensajes

A lo largo de la historia el hombre ha querido acercarse a contemplar este gran misterio que se revela en la Nochebuena, la noche en la que el Hijo de Dios se hace hombre, se hace pequeño como uno de nosotros, viene a redimirnos, la noche en que se unen el celo y la tierra para prestar toda adoración y todo honor a este pequeño Jesús.

Mediante canciones, pinturas, escritos y piezas de teatro hemos querido ver al Niño Dios, hemos querido acercarnos al pesebre y rendir nuestro humilde homenaje al Emmanuel.

Una de las santas más queridas, santa Teresita del Niño Jesús, con ese ánimo y para ayudar a sus hermanas de comunidad, y también a nosotros, a contemplar este misterio revelado en el pesebre, escribió una obra de teatro para la navidad de 1894, y cuyo título es Los ángeles en el pesebre.

Esta obra teatral es considerada como una de las piezas más importantes de esta doctora de la Iglesia.

Con el fin de preparar nuestro corazón y contemplar este misterio de un Niño envuelto en pañales, te quiero presentar una breve síntesis de lo que los ángeles nos enseñan, y esto bajo la luz de Teresita del Niño Jesús.

En el pesebre se hacen presentes varios ángeles, se encuentra el Ángel del Niño Jesús, el Ángel de la Santa Faz, el Ángel de la Resurrección, el Ángel de la Eucaristía y el Ángel del juicio final.

Todos ellos tienen la tarea de contemplar, anunciar y hacernos comprender, entre otros muchos misterios, el misterio del anonadamiento del Hijo de Dios hecho hombre.

Esta sería una primera enseñanza: un ángel no alcanza a comprender todo este misterio, necesita ser iluminado por otro ángel que le irá explicando aspectos de la vida de este Niño.

Así también nosotros no alcanzaremos a comprender todo este misterio, necesitamos ser iluminados por los ángeles para llegar con todo nuestro corazón ante este Hijo de Dios hecho hombre.

Así por ejemplo, el Ángel del Niño Jesús ve a Jesus desde la infancia pero en otros aspectos de la vida del Hijo de Dios necesitará ser guiado e iluminado por otros ángeles. Teniendo esto presente, te invito a que contemples lo que cada uno de estos ángeles en el pesebre nos enseñan:

Si bien es cierto que la doctrina enseña que Jesús tuvo a todos los ángeles como custodios (cfr. Mc 1,13), santa Teresita recrea un personaje que cumple con las tareas y oficios que le son propios a un ángel guardián y lo llama “Ángel del Niño Jesús”.

Este ángel conoce a su protegido y lo presenta siendo de naturaleza divina. Este ángel dice de este Niño que es:

El Ángel del Niño Jesús al contemplar este amor divino que se manifiesta en el pesebre, se pregunta mirando al Niño si alguien “¿comprenderá Tu amor?”. Es una pregunta que se dirige a ti y a mí en la noche de Navidad: ¿comprendemos que nos encontramos ante un misterio de amor de Dios?

Contemplando este misterio los ángeles cantan:

Santa Teresita menciona que este ángel pertenece al coro de los serafines, coro superior dentro de la jerarquía de ángeles.

El Ángel del Niño menciona todos los oficios que le prestará a este Niño, oficios que nuestro buen Ángel de la guarda también desempeña:

“¡Oh Jesús! ¡Cuan dulce me será contemplar tus triunfos!… Con cuánta diligencia avisaré al fiel José cuando llegue el tiempo de tu regreso a la patria. Seré yo quien sostendrá a tu divina Madre durante las fatigas del viaje

Un aspecto importante dentro de los oficios del Ángel es el de no impedir el sufrimiento del Niño. El Ángel de la Santa Faz lleva los instrumentos de la Pasión, y ante esto el Ángel del Niño se pregunta si “¿será posible que tanto amor sea despreciado?”, y exclama:

“¡Oh Divino niño! ¿Por qué tu dulce mirada se posa sobre esta cruz? ¿Por qué sonríes ante esta cruel corona?… ¡Ah! Déjame llevarte al Cielo puesto que la tierra no te ofrece más que dolores. Pero no… Veo en tu mirada infantil que la cruz tiene más encantos para ti que el trono eterno de los Cielos… ¡Oh, Jesús!… ¡Yo no puedo comprender el inmenso amor que te ha hecho bajar a la tierra!”.

La misión de este Niño es la de morir por ti y por mí, por nuestra ingratitud y falta de amor; y aun así decide bajar a la tierra y hacerse uno de nosotros.

El Ángel del Divino Niño exclama:

Estos consuelos y esta protección de los Ángeles este Niño no aceptará, soportará todo para redimirnos y volvernos entrar en la amistad con Dios.

Este personaje de la obra de santa Teresita es el encargado de mostrar la belleza del Hijo de Dios, y la proclama diciendo: “Tu augusto rostro sobrepasa el esplendor de los cielos y apenas los hombres hayan contemplado tu belleza, se apresurarán a darte sus corazones, y no vivirán más que para ti”.

El rostro lozano y hermoso de este Niño se verá cambiado por la ingratitud de los hombres:

“¿No conoces la ingratitud de los mortales?… ¿No sabes lo que ha predicho el profeta Isaías, cuyo ojo inspirado contemplaba ya los encantos ocultos de Jesús?….« No tiene belleza ni esplendor (decía él), lo hemos visto; no tenía nada que atrajera las miradas y lo hemos despreciado. Nos ha parecido un objeto de desprecio, el último de los hombres, ¡un varón de dolores que sabe lo que es sufrir!…. ¡Su rostro estaba como escondido!…. Parecía despreciable y no lo hemos reconocido… ¡Lo hemos considerado como un leproso, como un hombre herido por Dios y humillado!… “.