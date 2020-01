Tener amigos ancianos, ¿por qué no?

Hay 700 millones de personas en el mundo que tienen más de 60 años, y habrá 20 mil millones para el 2050. Lamentablemente, observa el Papa Francisco, las generaciones mayores están siendo marginadas en nuestra sociedad, que idolatra a la juventud.

En una homilía el 19 de noviembre de 2013, el pontífice dijo: “Vivimos en una época en que los ancianos no cuentan. Es horrible decirlo, pero se descartan porque son una molestia para nosotros … Y, sin embargo, los ancianos son los portadores de la historia, de la doctrina y de la fe, y nos los dejan como herencia. Son como un buen vino añejo; es decir, llevan dentro de ellos la fuerza para darnos una herencia noble”.

La “cultura del descarte” de hoy, como la llama el Papa Francisco, “dice: Eres viejo. Vete”. Sí, eres viejo, pero tienes muchas cosas que decirnos, sobre la historia, la cultura, la vida, los valores … No debemos permitir que esta cultura del descarte persista. Más bien, siempre debe haber una cultura de integración”.

Marie de Hennezel, quien escribe sobre el tema de la vejez y trabaja con una asociación para ayudar a los ancianos a desempeñar un papel más activo en la sociedad, habló con Aleteia sobre cómo los ancianos pueden enriquecer la sociedad.

– ¿Por qué no siempre se percibe a los ancianos como un tesoro?

¡Tenemos una imagen tan mala de la vejez! ¡La edad es un enemigo! Está prohibido envejecer, porque la vejez se ve solo como una disminución, una pérdida … Y, sin embargo, cuando dirijo mis seminarios sobre “envejecer bien”, les pido a los participantes que traigan una foto de una persona mayor a la que quisieran parecerse, ¡todos siempre tienen un modelo de una persona muy vieja a la que consideran un tesoro!

– ¿Cuál es el papel único de los ancianos?

Estoy convencido de que se nos da la vejez para que podamos viajar hacia nuestra naturaleza interior y buscar en lo profundo de nosotros mismos los tesoros inexplorados en nuestra juventud. ¡Sí, la vejez es para el ser interior! Este viaje interno no significa volverse sobre uno mismo, sino que va a extraer de nuestra profundidad interior, volver a visitar nuestra vida, descubrir su hilo conductor …

– ¿Entonces estás diciendo que los ancianos son grandes contemplativos?

He conocido personas muy sencillas que ejemplifican esto: ancianas, viudas de pescadores, que piden ir a lugares que han conocido para ver la puesta de sol. Se han vuelto contemplativos. Tienen una alegría interior, e irradian esta alegría a su alrededor.

La sociedad debe cambiar su visión de nuestros mayores. ¡Es un error esperar que actúen como jóvenes! Contribuyen con algo diferente, y es esta “otra cosa” que la sociedad está invitada a descubrir.

– ¿Diría que nuestros mayores son tesoros porque tienen mucho que transmitir?

En las residencias para adultos mayores donde dirijo grupos de debate sobre “La aventura del envejecimiento”, los ancianos se expresan libremente. Comparten sus experiencias interesantes y fructíferas. ¡Continúan viviendo, deseando, queriendo aprender, tener nuevas experiencias y son felices! ¡Es extraordinario! También tienen una vida interior muy rica y son muy sabios.

Veo que el vínculo intergeneracional todavía está allí, pero ha cambiado. La transmisión es siempre de una generación a la siguiente, pero no necesariamente dentro de las familias. El personal que trabaja en estrecha colaboración con los ancianos me dice: “¡Aprendemos mucho de los ancianos!” En eso, son tesoros.

– ¿Cómo podemos vivir concretamente esta relación?

La gente de mi generación, los “boomers”, están pensando en esta pregunta porque queremos hacer de nuestra vejez una experiencia feliz, fructífera e interesante. ¡Sobre todo, queremos ser tesoros para la sociedad!

Las generaciones anteriores a nosotros vivieron su vejez siguiendo modelos donde aún vivías con tu familia, pero ya no es así. ¡Uno de mis hijos vive en el extranjero y sé que no estará cerca de mí en mi vejez! Pero con nuestros medios de comunicación actuales (correos electrónicos, mensajes de texto, videollamadas), ¡las personas mayores pueden transmitir sus valores incluso si sus seres queridos no están físicamente presentes!

– ¿Qué nos recomendaría que hagamos como familia para garantizar que nuestros mayores sean tratados como tesoros?

Los jóvenes y los adultos están ocupados con su vida diaria. Eso es normal, y no cambiarán en un chasquido de dedos. Por supuesto, decirles a sus hijos o nietos: “Debes ir a verlos, no debes dejarlos solos”, es importante, al igual que las celebraciones familiares, las tradiciones y las visitas programadas regularmente. Además, las personas que envejecen pueden invitar a la familia a almorzar o visitar un museo.

Los ancianos no necesariamente les piden a los jóvenes que los cuiden: solo quieren que otros se interesen por ellos y les hagan preguntas sencillas: “¿Cuál es tu punto de vista de las cosas? ¿Qué es lo que te interesa?”. La mejor manera de acompañar a los ancianos es decirles“ ¡Tú mismo puedes marcar la diferencia!”