Bajar de peso ayuda a prevenir el cáncer de mama

Estudios demuestran que llevar una dieta saludable, con control de calorías, proteínas y grasas, rica en fibra (que actúa como factor protector del cáncer), baja en sodio y rica en vitaminas y minerales ayudan a prevenir la aparición de cáncer en la mujer.

Por el contrario, una dieta poco saludable, así como presentar sobrepeso u obesidad pueden aumentar la aparición de tumores no solo de mama, sino también de endometrio, colon y riñón.

Por tanto, la prevención del cáncer de seno puede ser un fuerte motivador de pérdida de peso para muchas mujeres con sobrepeso u obesidad.

¿Qué sucede con la alimentación y salud?

Cuidar nuestra salud es muy importante a cualquier edad y para ello necesitamos alimentarnos de forma saludable desde que nacemos. Por ejemplo, sabemos que lo mejor para el bebé hasta por lo menos los 6 meses de edad es la lactancia materna exclusiva porque es la única que le aporta naturalmente todos los nutrientes que necesita.

Más adelante se comienza con la alimentación complementaria y generalmente hasta ahí nos alimentamos saludablemente. Pero a medida que vamos creciendo, vamos probando, y modificando hábitos alimentarios.

Lo que sucede es que no hay mucho problema cuando somos jóvenes y nuestra alimentación es mala. Aumentamos de peso pero con algunos pequeños cambios podemos volver a nuestro peso normal.

En cambio, si comemos mal, subimos de peso y tenemos entre los 45-55 años, se nos complica un poco más la situación. ¿Por qué?

Es durante la menopausia de la mujer (el cese de la menstruación durante 12 meses consecutivos sin causa patológica o fisiológica que lo provoque), cuando principalmente se comienza a ganar lenta y progresivamente peso, aproximadamente unos 2,5 kg hasta 4,5 kg o más, entre otras causas por los cambios hormonales, emocionales y nutricionales que se generan en la mujer.

Shutterstock | maraze

Comer sano y bajar de peso puede ayudar a prevenir el cáncer de mama en mujeres menopaúsicas

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres en todo el mundo y está aumentando especialmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas.

La buena noticia es que hoy se sabe que, detectado en estadíos iniciales, es curable en más del 95% de los casos. Y ahora además se conoce una manera de prevenirlo, mediante un estudio reciente publicado en Journal of the National Cancer Institute (JNCI) y realizado por investigadores de la Sociedad Americana contra el Cáncer, la Harvard T.H. Chan School of Public Health, e investigadores de otras instituciones señaló que las mujeres con sobrepeso en la “edad adulta media o posterior” que perdieron peso y lo mantuvieron tenían un menor riesgo de cáncer de mama en comparación con las mujeres con sobrepeso que no lograron adelgazar.

¿Cuánto peso hay que perder?

Los investigadores de este estudio observaron que las mujeres que perdieron:

Entre 1,8 y 4,5 kilos tenían un 13% menos de riesgo.

Entre 4,5 y 9 kilos, un 16% menos de riesgo

Más de 9 kilos tenían un 26% menos de probabilidades de desarrollar la enfermedad que las mujeres cuyo peso se mantuvo estable

Pero se destaca que no es la cantidad de kilos que se baje lo que precisamente lo importante, sino perder peso moderadamente, y mantenerlo en el tiempo, es lo que hace la diferencia.

La realización de actividad física, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y fumar son algunas formas conocidas de prevenir el cáncer, pero ahora sabemos otras más, la alimentación saludable y equilibrada, y la reducción de peso (con la ayuda de un nutricionista).

Ahora solo hace falta tomar la decisión de empezar a cuidar un poco más tu salud para sentirte mejor y también prevenir enfermedades como esta.