El burro y el buey en el pesebre: la verdadera mirada a Jesús

El pesebre de Franco Artese, maestro pesebrista, cuenta con innumerables piezas contemporáneas que invitan a la meditación y contemplación en relación al nacimiento de Jesús.

Algunas piezas son un clásico de cada pesebre y otras no. Pero es el caso del burro y el buey. No se sabe, explica Artese, si estas figuras realmente estaba presentes en el portal del Belén en donde nació Cristo – no sería de extrañar, visto que nació en un establo – pero están presentes en nuestros pesebres contemporáneos.

Estos animales representan la verdadera actitud que debemos tener frente al nacimiento del Niño: Aquel que guía los pasos y a quien pertenecemos; el Señor de todas las cosas.

No te pierdas esta bella obra de arte de Franco Artese. Sus secretos, sus recovecos, sus personajes y la profundidad que encarnan.