El mensaje secreto del árbol de Navidad de Melania Trump en la Casa Blanca

La primera dama dehace que cada año por Navidad lasea objeto de millones de miradas.

Melania Trump destaca por su buen gusto y así lo hace notar en la atmósfera navideña de la Casa Blanca. Sin perder el tono señorial y solemne del lugar, convierte los salones en escenarios entrañables.

Este año, la decoración navideña subraya el blanco y el verde. Abundan la luz y los árboles, como un bosque de Nueva Inglaterra, y el rojo (más cálido) se reserva para las chimeneas.

Pero en el árbol de Navidad, un pino de 5.49 metros que este año procede de Pennsilvania y ganó el concurso de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad, Melania ha querido recordar al niño que todos llevamos dentro. Lo ha hecho colgando diversos objetos que recuerdan a los dibujos animados y a personajes que han formado parte de nuestra infancia. También con juegos de fichas como el dominó y dados.

FLOTUS - Twitter El árbol de Navidad está colocado en el Salón Azul de la Casa Blanca.

El mensaje en unas palabras de Scrabble

Entre los colgantes, se encuentran las pequeñas fichas cuadradas del famoso Scrabble, un juego de mesa con el que toda la familia y los amigos compiten por formar las palabras que dan más puntos. Cada letra tiene una puntuación distinta: unas son más populares y otras son más inusuales, por lo que dan más puntos.

Melania no ha buscado el triunfo por puntos sino formar dos palabras que dan un contenido especial y muy significativo para Navidad: Be y Best. En español; “ser” y “el mejor”.

Las palabras Be y Best en fichas de Scrabble.

Esta pequeña decoración navideña, que hemos “pescado” al visionar el vídeo que facilitó Melania Trump a través de su cuenta de Twitter, nos anima a ser la mejor versión de nosotros mismos. Navidad es el momento propicio para renovar nuestros propósitos de mejora.

Ver ese lema, “be” y “best”, en el árbol de Navidad, es un excelente deseo para que todos construyamos un mundo mejor comenzando por nosotros mismos.

