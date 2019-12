Ver “comer de la basura” te puede cambiar la vida, como a Raziel

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

“La pobreza no la hizo Dios, la hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos”, dice una frase adjudicada a la Madre Teresa de Calcuta y que forma parte de los cientos de mensajes en el perfil público de Raziel Rodríguez. Se trata de un joven venezolano que encontró su “propósito de vida” en el amor y el servicio al prójimo, especialmente entre los más necesitados. Su historia revela que cuando los seres humanos se dejan tocar por Dios, trascienden más allá de sus limitaciones personales.

Raziel no oculta su histórica pasión por las motos de altas cilindradas; eran su principal distracción cada fin de semana. Reconoce que también fue funcionario de la Policía Municipal de Chacao (estado Miranda), de donde ha obtenido excelentes recuerdos y grandes enseñanzas. “No me faltaba nada material. Mis ingresos y mi trabajo me permitían vivir de manera cómoda”. Sin embargo, a Raziel le faltaba “propósito de vida”.

Preguntarse por qué vivir cómodamente y no ayudar a muchas personas que para 2015 ya estaban sufriendo la crisis humanitaria en Venezuela, llevó a Raziel Rodríguez a experimentar lo que buscaba. “Comencé a ver a mucha gente comiendo de la basura”, dijo al inicio de la conversación con Aleteia, durante una de sus actividades.

“Anteriormente eso lo hacían las personas en situación de calle, pero hace cuatro años comenzamos a ver familias enteras comiendo de la basura”, reiteraba. “¿Cómo es posible que esto ocurra en Venezuela?”, fue el cuestionamiento que “pasó el suiche” en la vida de Raziel. “El tiempo llevó a que le consiguiéramos el propósito a la vida; y por eso es que ahora estas acciones solidarias con la humanidad, las hacemos por vocación”.

El paso inmediato, luego de su “conversión”, fue crear la Fundación Raziel, una organización sin fines de lucro que desde diciembre de 2015, está asentada en Guatire, estado Miranda. Su objetivo es tender una mano amiga a instituciones hospitalarias públicas, ayudando al rescate de sus infraestructuras; y socorrer con medicamentos e insumos a los pacientes, y otros venezolanos que viven en situación de pobreza extrema.

@RazielRod

Apoyo de varios “influencers”

Parte del secreto para el “éxito” reconocido a la Fundación Raziel está en un grupo de amigos e “influencers”, tejido desde su incursión las redes sociales (RS). Especialmente, en sus cuentas de Instagram y Facebook, donde da a conocer sus actividades humanitarias y solicita apoyo que luego comparte con otras organizaciones o entrega directamente a los pacientes de los hospitales “J. M. de los Ríos” y “Luis Razetti” de Caracas.

Raziel reconoce el apoyo de su amigo y vecino de Guatire, Marco Music, un cantante y comediante que obtuvo tres premiaciones Emmy en el año 2018 por “El Poder de un Post”: mejor documental, mejor edición y mejor dirección. El artista, con más de 8 millones de seguidores en sus RS, está residenciado en Estados Unidos, y explica en el documental cómo estos nuevos medios pueden usarse en beneficio de otros.

“El trabajo de Marco fortalece a la Fundación Raziel”, precisa el entrevistado. Además, reconoce que hay unos valores fundamentales que igualmente caracterizan a esta organización. “La credibilidad ante estos amigos que nos envían sus ayudas la hemos ganado con base en la trasparencia con la que luego las entregamos a la gente necesitada. Por eso hacemos videos y fotos sin edición alguna y los publicamos”.

Describió que la ONG recibe apoyo desde Panamá, Argentina, Chile, Estados Unidos y España donde tiene centros de acopio, “pero también de empresas venezolanas que encuentran en la solidaridad una manera de ejecutar la responsabilidad social”.

“Todo lo que hay en la maleta es tuyo”

Son “clásicos” en las redes sociales de Fundarazi, videos de personas que van caminando y quedan sorprendidas con estas ayudas. “Hola, ¿cómo estás? ¿Tú crees en Dios?”, dice Raziel Rodríguez u otro miembro de la ONG a los transeúntes. Luego de escucharlos, les dicen: “¡Le tenemos un regalo de Dios para ti! ¡Todo lo que hay en la maleta es tuyo!”.

Las caras de sorpresa son inevitables al recibir bolsas de comida, ropa, zapatos o medicamentos. En algunas ocasiones visitan sectores humildes y entregan donativos en las viviendas, tomándolos igualmente por sorpresa.

“Es un programa que busca impactar vidas, corazones; lo hacemos al natural, sin conocernos, en la calle…”, explica Raziel a Aleteia. “El tiempo de Navidad es muy especial para la fundación”. “No hacemos operativos de entrega masiva, pero sí sorprendemos a muchos niños y familiares con juguetes, regalos, ropa, zapatos y comida”.

¿Obras de caridad o altruismo personal?

Desde Aleteia se le pregunta a Raziel Rodríguez: “¿Cómo te sientes ante la reacción de las personas cuando reciben las ayudas, cuando les ves caras de alegría? – Su respuesta es inmediata y contundente: “Ahí está el pago, sus caras de felicidad son la mejor recompensa y podemos decir que estamos ayudando al prójimo como Dios lo pide”.

Luego muestra parte de los cientos de videos de sus actividades en las calles de Venezuela, publicados en las redes sociales. “Ahí está nuestro trabajo. Es nuestra mejor respuesta a este momento que se vive en Venezuela. Se trata de darle cumplimiento al mandamiento de amar al hermano, al prójimo, al necesitado”, concluye este verdadero influencer de la solidaridad y admirador de la Madre Teresa de Calcuta.

Te puede interesar: “Padre, ¡bautíceme que quiero vivir!”, un relato de amor y conversión en Venezuela

Te puede interesar: Venezuela: Acumulación de basura provoca emergencia sanitaria