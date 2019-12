Lo que importa para Miss Universo Venezuela

Thalia Olvino fue elegida como Miss Universo 2019 para representar a su país Venezuela en el certamen celebrado en Atlanta donde se reunió con otras 90 mujeres de todo el mundo. En su camino se destacan unos principios que la acompañan. ¿Qué es importante para ella?

Sonreír para conectarse con uno y el mundo que nos rodea

Con el pasar del tiempo ha entendido la magia que hay en una sonrisa y el gran impacto que tiene: “cuando sonrío mi confianza se multiplica, disfruto cada momento y me conecto más conmigo misma, con mi esencia. La he convertido en mi aliada y en un hábito que me ha ayudado a sentirme más positiva”.

Sonreír al principio puede sentirse raro pero los beneficios hacen que siempre valga la pena tenerla con uno: “he notado que pocas personas están listas para brindar y recibir una sonrisa, pero luego, siendo más consciente de los sentimientos que puede generar, comienzas a dibujarla en tu rostro como por arte de magia”.

Aprender para fortalecer nuestro pensamiento

Vivir es aprender y la educación es la herramienta para aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida: “gracias a la educación he transformado mi realidad. Prepararme me ha ayudado a tener una imagen más clara y positiva de mis metas y ha sido el pilar fundamental que me ha permitido crecer”.

“La educación propicia la formación del criterio para decidir y aprovechar las oportunidades respetando nuestros valores y principios. No se trata solo de tener conocimientos, sino de potenciar y fortalecer nuestro pensamiento dándole valor a nuestras ideas”.

Conocer nuestro interior para descubrir su riqueza

En días agitados, tomarse un momento para meditar le ayudó a mejorar su estilo de vida: “me ayuda a bajar el estrés, la ansiedad y a sentirme más saludable. Estabiliza mis emociones, me hace sentir más feliz y positiva. Me produce una gran sensación de paz y toma sólo unos pocos pero importantes minutos de mi día”.

“Busca una actividad que te haga sentir conectada con tu interior: meditar, pintar, escuchar música, caminar o hacer ejercicio. Y hazla de manera consciente. Como atleta de nado sincronizado, aprendí a creer en mí, a encontrar la fortaleza que yace en mi interior”.

Poner amor en todo lo que hacemos

“Cuando haces las cosas con amor se nota y los resultados ¡son Increíbles!. Cómo decía Steve Jobs: la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Si no has encontrado todavía algo que ames, sigue buscando. No te conformes. Al igual que los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentres”.

Vivir con fe sabiendo que nunca estamos solos

“Hace un año en mi ciudad me convertí en la reina del Festival que se realiza en honor a Nuestra Señora del Socorro, asistí a la Misa y acompañé a la Virgen por las calles de Valencia durante su procesión. A partir de ahí infinitas bendiciones han aparecido en mi vida”.

“En mis manos llevo una de las estrellas bordadas en el manto de Nuestra Señora del Socorro. Es algo que atesoraré por siempre y me mantendrá conectada con la Virgen y mi fe a donde quiera que vaya en la búsqueda de mis sueños”.

Buscar dar lo mejor de uno mismo

Como atleta, guarda vívidamente en su memoria la primera ocasión que debió ejecutar un solo como nadadora: “antes de entrar al agua la ansiedad se había apoderado de todo mi cuerpo, el miedo me hacía dudar y sentirme incapaz de lograrlo”.

“En el momento en el que tirar la toalla se presentaba como la mejor opción, mis compañeras de equipo me ayudaron a recobrar mi confianza. Si ellas lo creían, ¿cómo no iba hacerlo yo? Respiré profundo, me llene de alegría y lo conseguí: di lo mejor de mí en esa rutina”.

Vivir con empatía para incluir a los demás

“Ser miss Venezuela me ha permitido vivir muchas experiencias transformadoras: conocí a jóvenes que están dispuestos a ver cada día como una oportunidad, personas que toman las dificultades como impulso para demostrar su potencial y conquistar el valor necesario para lograr sus sueños”.

“Me sentí inspirada y muy conmovida por sus historias, por todo el esfuerzo que hacen, no solo para salir adelante, sino también para llevar un mensaje de inclusión y respeto en nuestros espacios sociales. Todos debemos abrazar nuestras diferencias y conectar con nuestras similitudes, todos somos seres humanos dignos de respeto y admiración”.