50 años de sacerdocio del Papa: “De chico una vez se me había ocurrido ser cura”

Jorge Mario Bergoglio entró en la Compañía de Jesús el 11 de marzo de 1958, fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre 1969 y su profesión solemne la llevó acabo el 22 de abril de 1973. En este vídeo homenaje recorremos el significado profundo de la vocación de ‘Padre Jorge’, como le conocían en las barriadas en Buenos Aires con motivo del 50 aniversario de su servicio a la Iglesia.

El cardenal Bergoglio contó en una entrevista radiofónica cómo llegó la llamada al sacerdocio:

“De chico una vez se me había ocurrido ser cura, pero como se te ocurre ser ingeniero, ser médico, músico. Se te ocurre. Pero….estaba haciendo el colegio industrial yo, estudiaba química, y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores.

Yo iba a la Iglesia de Flores, en San José. Entre y sentí que tenía que entrar. Esas cosas que vos sentís adentro y no sabes como son, y miré, estaba oscurito, una mañana de septiembre, tipo 9 de la mañana sería. Veo que venía un cura caminando, no lo conocía, no era de la iglesia.

Y se sienta en uno de los confesionarios, el último confesionario mirando a la izquierda, mirando el altar a la izquierda, el último, y ahí no sé lo que paso, sentí que alguien me agarró de adentro y me llevo al confesionario. No se lo qué paso ahí.

Evidentemente que yo le conté mis cosas, me confesé….. pero no sé lo que pasó. Cuando terminé de confesarme, le pregunte al padre de dónde era porque no lo conocía y me dijo: “no, yo soy de corrientes y estoy viviendo acá cerca, en el hogar sertal y vengo a celebrar misa aquí a la parroquia de vez en cuando”. Tenía un cáncer, una leucemia, murió al año siguiente. Ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, no dudé.

En vez de ir a pasear me volví a mi casa porque estaba como conmovido. Después seguí la escuela y todo, pero ya orientado a seguir. Termine el colegio industrial, trabajé de químico y después entré al seminario.

Pero como que me agarro ese 21 de septiembre con una gran misericordia Jesús. ¿Qué sentí?, nada, que tenía que ser cura. Punto. Me llamó. En ese momento tenía 17 años, espere 3 años más, que terminé, trabaje y después entré al seminario” (1 de noviembre de 2012, en La 96, Voz de Caacupé, la emisora de la parroquia de la villa 21 de Barracas).