¿La Virgen como mercancía? ¿Estilo o devoción?

La Virgen María ha sido ejemplo de mujer en todo sentido y eso se ha visto reflejado en la moda desde hace siglos. Aunque muchas veces las tendencias vienen dictadas por colores o telas, la mayoría de veces vienen inspiradas por fenómenos sociales o personajes que invitan a la gente a “verse” como ellos.

Antiguamente, cuando no había revistas ni Internet, las reinas eran quienes dictaban la moda y eran referencia de estilo, y era normal que buscaran asemejarse a la iconografía existente de la Virgen, llamada también “Reina del Cielo y de la Tierra”, porque independientemente de la creencia, María es considerada en general un modelo ejemplar de mujer, madre y esposa.

Instagram | @hijadetumadre

Sin embargo, los años han pasado. Y aunque la Virgen sigue siendo fuente de inspiración para diseñadores y firmas de renombre (hasta de manera más literal y obvia), me atrevo a decir que ya el significado (e intención) no es el mismo.

El ejemplo más icónico, sin duda, sería la dupla de Dolce & Gabbana, quienes siempre incluyen a la Madonna en sus estampados. También lo han hecho otros diseñadores como Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Christopher Kane y, más recientemente en España, La Joie, una firma de accesorios que son hasta definidos como “tesoros sacros únicos”, creados por Ana Horcajo de Miguel.

Shutterstock-Creative Lab

¿Pero hasta qué punto es realmente un homenaje a la Virgen? ¿Cuál es la relación de estos creadores con la Santa Madre? ¿Hay un mensaje detrás de la mercancía? ¿Está bien lucrarse con la venta de su imagen? ¿Es igual que aquellos que venden estampitas, medallitas y esculturas?

Creo que la diferencia radica en la finalidad de la imagen y el significado que le damos. De cómo la pasamos de iglesias y altares (incluyendo los caseros), a vitrinas, portales web y pasarelas. Así como no debemos utilizar una medallita como si fuera un talismán, tampoco considero digno usar a la Virgen como un ícono pop, como si se tratara de una cantante o actriz de Hollywood, sin devoción alguna, sólo por su “esplendor visual” (sobre todo si se toma como referencia la iconografía bizantina) y sin considerar su condición sagrada y divina.

Instagram | @itzae_by_k_boutique

De hecho, quitando algunas pocas excepciones, la mayoría de estas marcas ni siquiera incluyen alguna descripción o mensaje en sus etiquetas y, en el peor de los casos, ni ellos mismos son devotos o hasta desconocen los nombres o historias detrás de las advocaciones que incluyen en sus productos. Es decir, se usa una figura religiosa para desarrollar una mercancía donde se capitaliza sin significado.

También está la concordancia del diseño. Una virgen llena de pedrería de colores, rodeada de estampados de leopardo o en tonos fluorescentes, dista mucho del mensaje de sencillez y humildad de la Madre de Jesús.

Instagram | @lajoie_official

No quisiera hablar de “apropiación religiosa” (a propósito del término “apropiación cultural” que tanto ha resonando en los últimos meses en el mundo de la moda), pero ciertamente hay un uso meramente lucrativo, externo a la fe, que puede tornarse excesivo y hasta irrespetuoso.

Shutterstock-Creative Lab

Por supuesto, hay detractores de esta creencia. Particularmente en México, el uso de la Virgen de Guadalupe en accesorios y piezas de moda muchas veces se toma como una manera de mostrar orgullo por su patrona. Por ejemplo, hay una marca que se llama Hija de tu Madre, donde entre sus productos hay chaquetas de jean con la Virgen en lentejuelas. Su fundadora, Patty Delgado, es graduada en Estudios Religiosos de UCLA, y aseguró en una entrevista al portal LatinaMoms: “Los latinos tienen tanto deseo de representar su cultura en su ropa. Se sienten conectados con mis diseños porque son como una declaración fuerte de nuestra identidad”.

Instagram | @hijadetumadre

No hay duda que la religión, especialmente el catolicismo y de forma particular la Virgen (que se mantiene como figura ejemplar a través de los siglos, incluso para los no creyentes), ha influenciado la moda. Por eso hasta en el 2018 el Museo Metropolitano de Nueva York hizo toda una exhibición de ello (controversial para algunos) con la aprobación del Vaticano.

Quizá el problema no es el qué (ya que hay diseñadores que lo hacen de una manera digna y reverencial), sino el cómo y el para qué. Por ejemplo, no es lo mismo usar un collar de perlas con una medalla de la Virgen para ir a comer con amigos o familia, que salir a bailar con un vestido de lentejuelas con su imagen.

Instagram | @dolcegabbana

Claro que es bonito que la Virgen María siga siendo una figura tan importante en el mundo actual, pero con respecto a ciertos artículos de moda, sí creo que lo prudente sería preguntarnos si el producto es ajeno a la fe o no, los valores de la marca y si tiene un fin devocional o meramente mercantil.

Asimismo, a nivel de diseño, considerar si se hace con respeto, pero sobre todo, tener siempre presente que la religión no es una tendencia de temporada sino un estilo de vida que es eterno.