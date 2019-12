Guadalupe: La Madre que calma

Con esta frase, la Virgen de Guadalupe calmó las preocupaciones de Juan Diego, un pobre indio al que se le apareció en diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac, al noroeste de la actual ciudad de México.

El documento Nican Mopohua, escrito en el siglo XVI en la lengua nativa Nahuatl, relata estas apariciones determinantes para México:

Rodeó el cerro para que la Virgen no lo encontrara. Pero ella salió a su encuentro, lo tranquilizó (“te doy la plena seguridad de que ya sanó“) y le envió a la cumbre a recoger, en medio del invierno, unas rosas que servirían de señal.

El domingo 10 de diciembre en torno a las 3 de la tarde se produjo la tercera aparición. Juan Diego explicó a la Virgen que el obispo seguía sin creerle y le pedía alguna señal. Ella le pidió que volviera al día siguiente. Pero él no pudo hacerlo porque su tío, Juan Bernarndino, se puso muy enfermo.

Inexplicablemente, ese tejido con la imagen de la Virgen permanece en buen estado casi 500 años después. A Nuestra Señora de Guadalupe se le atribuyen muchísimos milagros, y cada año la visitan en su basílica entre 18 y 20 millones de personas.

Muchas de ellas se llenan de paz al recibir en su corazón las palabras que “la Morenita” le dijo a Juan Diego el 12 de diciembre de 1531:

“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo?…”.