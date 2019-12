Gustavo Fernández, el número 1 que le da la razón al papa Francisco

Gustavo Fernández ha sido, indudablemente, uno de los deportistas latinoamericanos más destacados del año. Número 1 del mundo en su disciplina, sin embargo, renunció a estar en la terna para recibir el Premio deportivo más importante de la Argentina, su país, el Olimpia de Plata.

Fernández lidera el ranking mundial de Tenis sobre ruedas y prácticamente ganó todos los títulos importantes del año. En la terna para la categoría Deporte Paralímpico, su nombre sonaba incluso como gran candidato para el Olimpia de Oro, incluso por encima de otros como Lionel Messi o Luis Scola. Pero renunció a la nominación.

Según escribe en una carta pública, recordando la primera vez que estuvo ternado e incluso ganó el reconocimiento, en vez de sentirse reconocido y valorado, se sintió “discriminado y afectado como pocas veces” en su vida.

“Tomé real sentido de lo que significa la terna ‘Deporte Paralímpico’ para la sociedad, de cómo los demás ven a los deportistas paralímpicos. Poco importa lo que hagamos como deportistas; siempre se nos mide con una vara distinta. ¿Qué quiere decir esto? Sin importar cuánto trabajemos para mejorar, para evolucionar, para crecer en cualquier aspecto de nuestro deporte, nunca vamos a pasar la barrera que se genera socialmente pura y exclusivamente por la discapacidad”, expresó.

Que no se diferencien las disciplinas olímpicas de las paralímpicas

Fernández aboga por que los deportistas paralímpicos sean valorados en igualdad de condiciones que los olímpicos. Según argumentó en su carta, “existen actitudes y comportamientos que constituyen discriminación positiva; aun siendo novatos o haciendo el deporte a nivel social, se reconoce a la persona simplemente por el hecho de tener una discapacidad y hacer un deporte”.

“Estoy en desacuerdo con esto y cualquier otra forma de discriminación. No tiene que ser un aspecto distintivo que un discapacitado realice un deporte o, yendo más allá, que tenga una vida plena, sueñe y se realice como persona”, completó.

“Un deportista reúne cualidades técnicas, físicas, mentales, competitivas, personales. Estas cualidades son fundamentales en cualquier deporte que se haga, y se pueden analizar por igual, dentro de la particularidad que tiene cada deporte. Por estas cualidades trabaja duramente el deportista día a día, por ellas se sacrifica tanto. El deportista paralímpico no es la excepción”.

“Lo que deberíamos hacer es naturalizar su condición, informarnos y, de esa forma, entender de qué se trata la discapacidad para generar una real inclusión. Necesitamos analizarnos de igual manera dentro de nuestras diferencias”, considera.

“Creo que, si el deportista paralímpico hizo méritos deportivos suficientes y reúne las cualidades para ser considerado dentro de la élite, debería estar ternado e incluido dentro de su deporte, por más que no compita directamente contra su colega olímpico. El deportista paralímpico debe tener la posibilidad de ser considerado como igual, creer que deportivamente tiene el mismo valor, para que, de esa forma, pueda seguir con su desarrollo y crecimiento, tanto colectivo como individual. Este es, en mi opinión, el gran paso que debemos dar”, explicó al hacer pública su renuncia a la terna.

“Cuando se tiene la oportunidad de hacer un cambio grande, vale la pena luchar por eso. No es una lucha individual, o un beneficio personal; es algo que quisiera quede para siempre para que nunca más un discapacitado vuelva a sufrir discriminación en relación a este tema. Es un aporte a nuestro crecimiento como sociedad. Yo no voy a participar ni ser cómplice de ningún acto de discriminación”, cerró.

¿Tiene razón Gustavo Fernández con su alegato? ¿Se pudo sentir discriminado? ¿No deberían existir este tipo de premios? ¿Deben competir en igualdad de condiciones todos los atletas independientemente de su condición? Es un buen debate que queda abierto…y en el que esta semana participó de alguna manera con su mensaje el papa Francisco.

Papa Francisco: Una persona con discapacidad, para construirse a sí misma, necesita no sólo existir sino también pertenecer a una comunidad

En su último mensaje con ocasión del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el Papa abogó precisamente por un mundo sin discriminación contra las personas con discapacidades.

“Necesitamos desarrollar anticuerpos contra una cultura que considera algunas vidas de serie A y otras de serie B: ¡esto es un pecado social!”, pidió el Papa en su mensaje.

Y aclaró: “Hacer buenas leyes y derribar las barreras físicas es importante, pero no es bastante, si no cambia también la mentalidad, si no superamos una cultura generalizada que sigue produciendo desigualdades, impidiendo que las personas con discapacidad participen activamente en la vida cotidiana”.

“Una persona con discapacidad, para construirse a sí misma, necesita no sólo existir sino también pertenecer a una comunidad”, pidió Francisco en su mensaje.